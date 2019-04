Pápež na Zelený štvrtok symbolicky umyl nohy väzňom

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 18. apríla (TASR) - Pápež František umyl na Zelený štvrtok symbolicky nohy 12 väzňom, ktorých zároveň vyzval, aby si navzájom pomáhali ako bratia. Tradičný akt, ktorý je spomienkou na to, ako Ježiš pred Poslednou večerou umýval nohy 12 apoštolom, vykonal pápež v nápravnovýchovnom zariadení v talianskom mestečku Velletri, ležiacom 40 kilometrov južne od Ríma.S obradom bola spojená aj súkromná omša. František často na Zelený štvrtok umýva nohy práve väzňom, pričom minulý rok podobne slávil Eucharistiu v rímskej väznici Regina Coeli, priblížil server Vatican News. Umývanie nôh je gestom odkazujúcim na Ježiša a symbolizujúcim službu, ktorou aj najdôležitejší hodnostári slúžia tým na okraji spoločnosti.Pápež na štvrtkovej omši väzňov vyzval, aby sa nesnažili o nadvládu medzi sebou a snažili sa tiež o to, aby bitky, ku ktorým medzi nimi dochádza, boli lenpovedal František.citovala ho agentúra AP. Následne poumýval a pobozkal nohy dovedna 12 väzňom, z ktorých bolo deväť Talianov, jeden Brazílčan, jeden z Pobrežia Slonoviny a jeden z Maroka.Svätý týždeň, ktorým si katolíci pripomínajú udalosti ukrižovania, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, je tento rok obzvlášť dojímavý pre rozsiahly požiar, ktorý poškodil v pondelok parížsku katedrálu Notre-Dame, symbol francúzskych katolíkov.František po požiari opakovane tlmočil svoju sústrasť francúzskym veriacim a v stredu podľa vatikánskeho hovorcu prijal telefonát od amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mu v súvislosti s požiarom parížskej katedrály tlmočil spolupatričnosť Američanov. Pápež telefonoval aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý vo štvrtok informoval, že Františka pozval do Paríža.František ešte dopoludnia predsedal vo Vatikáne omši svätenia olejov, ktorou sa začínajú obrady Veľkej noci. Omša svätenia olejov, Missa Chrismatis, sa uskutočnila v Bazilike sv. Petra za účasti stoviek kňazov, pričom posvätil oleje, ktoré budú používané počas celého roka pri vysluhovaní sviatostí.Pápež bude v piatok večer predsedať tradičnej modlitbe Krížovej cesty v rímskom Koloseu, ktorá pripomína Kristovo ukrižovanie.