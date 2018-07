Pápež odsúdil obchodovanie s ľuďmi a opäť vyzval na pomoc núdznym

Pápež František, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 29. júla (TASR) - Pápež František v nedeľu vyzval na boj protiobchodovania s ľuďmi a poukázal na to, že je často spojený s pašovaním migrantov.V nedeľnom príhovore k pútnikom zhromaždeným na Námestí sv. Petra pápež odsúdil, že mnohí dospelí i deti sú pašovaní- na nútené práce, prostitúciu, obchodovanie s orgánmi, žobranie s vydieraním a na páchanie iných druhov trestnej činnosti.František poznamenal, že Organizácia Spojených národov chce pondelok venovať diskusii a zvyšovaniu povedomia o podpore boja proti obchodovaniu s ľuďmi.Pápež poukázal aj na to, že obchodníci s ľuďmi a vykorisťovatelia lákajú svoje obete často aj pozdĺž trás, ktoré migranti využívajú, aby sa ilegálne dostali do ekonomicky rozvinutých krajín.František apeloval na ľudí, aby si uvedomili, že obete obchodovania s ľuďmi sa pohybujú často v ich bezprostrednej blízkosti. Poznamenal, že tento fenomén je prítomný aj v Ríme. Podľa agentúry AP mal pápež na mysli prostitútky z rímskych ulíc, z ktorých mnohé na prácu v Európe zlákali priekupníci v Afrike či východnej Európe.Pápež sa vo svojom príhovore k pútnikom vrátil aj k evanjeliovému textu tejto nedele (Jn 6,1-15) o zázračnom rozmnožení chlebov. Nasýtenie zástupov ľudí, o ktorom sa v Jánovom evanjeliu hovorí, je podľa pápeža výzvou na konkrétne činy solidarity. Tie sú potrebné, abyFrantišek poznamenal, že okrem duchovných nárokov treba vnímať aj fyzické potreby blížnych - napríklad nasýtiť hladných.poznamenal pápež.