Pápež pôjde do Kanady zmieriť cirkev s domorodými obyvateľmi, mnohí od neho očakávajú ospravedlnenie

V rezidenčných školách našli stovky hrobov

Vláda sa už ospravedlnila

28.10.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František súhlasil s návštevou Kanady, aby pomohol pri úsilí o zmierenie s tamojším domorodým obyvateľstvom po šokujúcich odhaleniach týkajúcich sa zapojenia katolíckej cirkvi do zneužívania a smrti tisícok detí.Kanadská konferencia katolíckych biskupov pozvala pápeža na návštevu Kanady aj „v kontexte dlhodobého pastoračného procesu zmierenia s pôvodnými obyvateľmi“. Prítomnosť pontifika by mohla predstavovať príležitosť na oficiálne pápežské ospravedlnenie, ktoré mnohí v Kanade očakávajú.V niekoľkých niekdajších rezidenčných školách našli pred niekoľkými mesiacmi stovky neoznačených hrobov. Kanadské rezidenčné školy boli povinnými internátnymi školami riadenými vládou a náboženskými úradmi v priebehu 19. a 20. storočia s cieľom násilne asimilovať domorodú mládež.V období rokov 1863 - 1998 odobrali od rodín viac ako 150-tisíc domorodých detí a umiestnili ich do rezidenčných škôl. Veľké množstvo sa už nikdy nevrátilo do svojich domovských komunít. Deti často nesmeli rozprávať svojím jazykom alebo praktizovať svoju kultúru. Mnohé z nich v rezidenčných školách týrali.V správe, ktorú Kanaďania zverejnili v roku 2015, to označili za „kultúrnu genocídu“. V roku 2008 sa kanadská vláda za tento systém oficiálne ospravedlnila. Dosiaľ identifikovali viac ako 4100 detí, ktoré zomreli počas pobytu v takýchto rezidenčných školách.