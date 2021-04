Pápež požehnal Mestu a svetu, vyzval na spravodlivé rozdelenie vakcín a odsúdil vojenské konflikty (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.4.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František počas tradičného veľkonočného požehnania Urbi et Orbi (Mestu a svetu) v nedeľu odsúdil ako „škandálne" to, že vo svete pokračujú vojenské akcie a zvyšuje sa zbrojenie v čase, keď pandémia koronavírusu spôsobuje sociálne a ekonomické utrpenie.Zároveň opätovne vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby prekonalo meškania v distribúcii vakcín proti ochoreniu COVID-19 a aby zabezpečilo, že dodávky sa dostanú do najchudobnejších štátov.„Všetci, hlavne tí najzraniteľnejší medzi nami, potrebujú pomoc a majú právo na prístup k nevyhnutnej starostlivosti," uviedol pápež. Vakcíny označil za „hlavný nástroj" v boji proti pandémii a vyzval na „odhodlanie na globálnu zodpovednosť".Hlava katolíckej cirkvi predniesla svoj prejav približne hodinu po odslúžení veľkonočnej omše v Bazilike svätého Petra. Zvyčajne veľkonočné posolstvo pápež prednáša z balkóna na priečelí baziliky nad Námestím svätého Petra, ale tentoraz pre pandémiu zaznelo zo samotného chrámu, aby sa na námestí nezhromažďovali veriaci.