Pápež prevzal zodpovednosť za predbežnú dohodu medzi Vatikánom a Čínou

Vatikán 26. septembra (TASR) - Pápež František si je podľa vlastných slov vedomý, že predbežná dohoda medzi Vatikánom a Čínou o vymenúvaní biskupov katolíckej cirkvi v Číne môže byť pre veriacich čínskej podzemnej cirkvi sklamaním. Uviedol však, že zodpovednosť za ňu nesie on sám, a ubezpečil, že to bude pápež - a nie Peking -, kto bude mať pri vymenúvaní nových biskupov posledné slovo.Toto pápežovo vyjadrenie je v podstate prvým detailnejším komentárom k dohode, ktorú čínska vláda a Vatikán podpísali minulú sobotu v Číne. Tlačová agentúra AP označila túto zmluvu za prelom v otázke, ktorá desaťročia poznamenáva vzťahy medzi Vatikánom a Čínou.Pápež sa k tomuto dokumentu pred novinármi vyjadril v noci na stredu na palube lietadla, ktorým sa vracal z cesty po pobaltských štátoch.František uviedol, že počas rokovaní musela každá zo strán v niečom ustúpiť. V tejto súvislosti vyzdviholvatikánskych vyjednávačov.Peking roky trval na tom, že musí schvaľovať biskupov v Číne, čo je v katolíckej cirkvi výlučná právomoc pápeža. V sobotu však Vatikán vo svojom vyhlásení uviedol, že pápež František sa rozhodol schváliť sedem biskupov vymenovaných Pekingom, nie Vatikánom,Zatiaľ nie je známe, aké bude postavenie dvoch biskupov podzemnej cirkvi, ktorých svojho času vymenoval pápež.Pápež na margo schválenia spomínanej skupiny biskupov počas návratu z Pobaltia do Vatikánu vysvetlil, že osobne posúdil všetky súvisiace materiály. Biskupov vymenovaných svojho času v Číne tzv. vlasteneckou cirkvou Vatikán exkomunikoval, teraz však požiadali o pápežský súhlas.František súčasne zdôraznil, že v nie príliš vzdialenej budúcnosti bude vymenúvanie biskupov v Číne výhradným právom pápeža.Spresnil, že konečnému rozhodnutiu. "Budeme diskutovať, ale bude to pápež, kto ich bude vymenúvať," zdôraznil František.Uznal, že príslušníci podzemnej cirkvi v Číne, ktorí roky žili svoj náboženský život v ilegalite, môžu byť dohodou medzi Pekingom a Vatikánom sklamaní. Požiadal preto o modlitby za tých, ktorímedzi Vatikánom a Čínou.Za dobré znamenie do budúcnosti označil pápež mnoho podporných listov, ktoré nedávno dostal v reakcii na výzvu bývalého vatikánskeho nuncia v USA Carla Mariu Viganóa, aby pre utajovanie prípadov pohlavného zneužívania duchovnými odstúpil z úradu rímskeho pápeža. František poznamenal, že takéto podporné stanovisko dostal aj od veriacich z Číny, pričom ho podpísali aj biskupi čínskej podzemnej i vlasteneckej cirkvi.uviedol pápež podľa francúzskeho denníka La Croix a dodal, že preňho to boloVatikánsky hovorca Greg Burke, ktorý pápeža sprevádzal na návšteve v Litve, v sobotu pred novinármi vysvetlil, že dohoda bude akýmsi náčrtom pre budúce vymenúvanie biskupov, ktorí vedú veriacich vo svojich diecézach.Burke spresnil, že cieľ dohodyBurke neuviedol žiadne bližšie podrobnosti o dohode, ktorej podpísanie Vatikán ohlásil krátko po začiatku pápežovej návštevy v Pobaltí.