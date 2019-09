Pápež sa modlil za ľudí s Alzheimerovou chorobou a rakovinou

Pápež František, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Vatikán 18. septembra (TASR) - Pápež František v stredu vyzval na väčšiu podporu ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou i ich opatrovníkov. Upozornil tiež, že títo chorí sú často osamotení alebo sa stávajú "obeťami násilia, zlého zaobchádzania a zneužívania, ktoré ničí ich dôstojnosť."František spomenul ľudí s Alzheimerovou chorobou počas príhovoru v rámci stredajšej všeobecnej audiencie vo Vatikáne. Stalo sa tak pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa Alzheimerovej choroby (21. septembra).Pápež František sa v stredu modlil aj za ľudí s onkologickými chorobami,Agentúra AFP uviedla, že podľa odhadov zverejnených v správe World Alzheimer Report z roku 2017 na celom svete žije 50 miliónov ľudí s demenciou, pričom ich počet sa bude každých 20 rokov takmer zdvojnásobovať a v roku 2050 by mal dosiahnuť 131,5 milióna.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza ešte vyšší odhad pre rok 2050 - 152 miliónov chorých. Aj preto WHO v máji tohto roku vydala svoje prvé usmernenia týkajúce sa znižovania rizík vrátane zdravého stravovania, pravidelného cvičenia a nefajčenia.Počas svojho pontifikátu sa pápež František už viackrát zmienil o ľuďoch postihnutých Alzheimerovou chorobou, ich rodinách či opatrovateľoch. V apríli tohto roku v rámci svojichnavštívil na severe Ríma centrum, ktoré sa stará o takýchto ľudí. Svojou návštevou zviditeľnil fungujúci projekt na prekonávanie spoločenského vyčlenenia a osamelosti, ktoré neraz zažívajú osoby trpiace touto chorobou, dodala agentúra Vatican News.Ide o projekt mestečka Emanuele, ktoré je jediným zariadením tohto druhu v Taliansku. Pozostáva zo 14 domov, z ktorých každý hostí šesť osôb. Nechýba ani minimarket, kaviareň, reštaurácia a salón krásy. Zariadenie tak obyvateľom ponúka možnosť viesť život čo možno najviac podobný tomu bežnému, pričom podporuje aj ich socializáciu.