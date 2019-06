Pápež skritizoval kultúru urážok na sociálnych médií

V deň Slávnosti Zoslania Ducha Svätého slávil pápež František (na snímke uprostred) koncelebrovanú svätú omšu na Námestí sv. Petra spolu s kardinálmi, biskupmi, stovkami kňazov a tisíckami veriacich vo Vatikáne v nedeľu 9. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 9. júna (TASR) - Pápež František skritizoval v nedeľu súčasnú "kultúru urážok" na sociálnych sieťach. Hlava katolíckej cirkvi, ktorá má na svojom oficiálnom twitterovom profile @Pontifex vyše 18 miliónov odberateľov, zdôraznila, žePápež zároveň vyzval ľudí, aby odpovedali "na zlovoľnosť dobrom", informovala stanica Sky News.František vo svojej homílii počas turíčnej omše na Námestí sv. Petra vo Vatikáne ďalej poznamenal, že "čím viac používame sociálne médiá, tým menej sa stávame spoločenskými". Pápež tiež zdôraznil riziká pokušeniaPodľa neho je to iba "malý krok od sektárstva, a to dokonca i v rámci samotnej cirkvi".Pápežova intervencia prichádza v čase pretrvávajúcich obáv z nebezpečenstva, ktoré pre duševné zdravie ľudí predstavujú sociálne médiá - vrátane úzkosti a depresie. Celosvetovo je na jednej z piatich najväčších sociálnych platforiem na internete zaregistrovaných viac než päť miliárd ľudí.Tieto platformy čelia vzrastajúcej kontrole zo strany vlád i užívateľov v súvislosti s otázkami ako závislosť, neužívanie dát a šírenie falošných správ. Technologické firmy tvrdia, že pracujú na odstránení niektorých najväčších problémov so zámerom vytvoriť zo svojich sietí priateľskejšie prostredie.Britská charitatívna organizácia The Royal Society for Public Health (RSPH) vlani uviedla, že zníženie času, ktorý mladí ľudia trávia na sociálnych sieťach, je rovnako dôležité ako zdravotná kampaň proti fajčeniu a pitiu alkoholu.