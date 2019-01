Pápež slúžil poslednú omšu na SDM v Paname, ďalšie budú v Portugalsku

Účastníci Svetových dní mládeže sledujú pápeža Františka na veľkoplošnej obrazovke počas záverečnej svätej omše Svetových dní mládeže (SDM) v Campo San Juan Pablo II. v Panama City 27. januára 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Panama 27. januára (TASR) - Pápež František uzavrel v nedeľu svoju účasť na Svetových dňoch mládeže (SDM) v Paname bohoslužbou, na ktorej sa zišlo asi 700.000 ľudí. Na konci omše bolo oznámené, že ďalšie SDM sa budú konať v roku 2022 v portugalskom Lisabone, informovala agentúra AP.," povedal podľa agentúry AFP pápež mladým pútnikom zhromaždeným v parku Metro na predmestí metropoly Panama.Mnohí z nich boli zavinutí do vlajok svojich domovských krajín, prevažne z Latinskej Ameriky. Medzi účastníkmi boli aj prezidenti Kolumbie, Kostariky, Salvádoru, Guatemaly, Hondurasu, Panamy a Portugalska.Po skončení bohoslužby sa pápež odobral na stretnutie so skupinou miestnych mladých ľudí trpiacich ochorením HIV/AIDS.Pápež pricestoval na návštevu Panamy v stredu, aby sa tam zúčastnil na 34. Svetových dňoch mládeže (SDM) organizovaných katolíckou cirkvou. Späť do Ríma odcestuje František v nedeľu večer miestneho času (pondelok 00.15 SEČ). Do Ríma sa vráti v pondelok krátko predpoludním.Podľa servera Vatican News bola návšteva Panamy v poradí 26. cestou pápeža Františka mimo hraníc Talianska.