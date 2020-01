Pápež v novoročnej homílii odsúdil násilie voči ženám

Na snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 1. januára (TASR) - Pápež František vo svojom prvom príhovore nového roka odsúdil v stredu všetky formy násilia voči ženám. Ak chceme posilňovať ľudskosť vo svete, je potrebné začať rešpektom voči ženám, uviedol počas bohoslužby vo vatikánskej Bazilike sv. Petra.Pápež v homílii tiež obhajoval právo žien na migráciu s cieľom hľadať lepšiu budúcnosť pre svoje deti a odsúdil tých, ktorí myslia len na hospodársky rast, a nie na dobro iných.Informácie priniesli agentúry Reuters a APA, ako aj spravodajský portál Vatican News.povedal František na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, ktorý katolícka cirkev slávi aj ako Svetový deň pokoja.zdôraznil pápež, ktorý vyzval aj na väčšie zapojenie žien do rozhodovacích procesov.dodal s tým, že cirkev je zložená z viacerých štruktúr, v srdci je však "matkou".František v kázni spomenul aj ďalšiu zo svoju častú tému, migráciu, keď povedal, že ženy, ktoré odchádzajú do iných krajín, aby sa postarali o svoje deti, by mali byť ctené, nie opovrhované.uviedol.citoval ho Vatican News, informačný systém Svätej stolice.