Pápež v požehnaní Mestu a svetu odsúdil útoky na Srí Lanke

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 21. apríla (TASR) - Pápež František označil za "kruté násilie" bombové útoky na Srí Lanke, pri ktorých na Veľkonočnú nedeľu prišlo o život vyše 200 ľudí, informovala agentúra Reuters.povedal pápež desaťtisícom veriacich, ktorí sa v nedeľu zišli na vatikánskom Námestí sv. Petra, aby si vypočuli jeho tradičné požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a svetu).pokračoval František z loggie Baziliky sv. Petra.dodal v tejto súvislosti.Požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a svetu) pápež predniesol po tradičnej veľkonočnej omši, ktorú si prišlo vypočuť zhruba 70 000 veriacich, uvádza agentúra AFP. Počas nej sa pápež obrátil na svetových lídrov, ktorých vyzval, aby sa pokúsili obnoviť mier v Líbyi a Sýrii, kde konflikty vyhnali z domovov milióny ľudí.dodal.Nové boje vypukli v Líbyi 4. apríla, keď samozvaná Líbyjská národná armáda poľného maršala Chalífu Haftara spustila ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis, v ktorom sídli vláda národnej jednoty, uznaná OSN, približuje AFP.Pápež počas omše hovoril tiež o Sýrii. Nariekal nad osudom. Pápež dodal, že teraz je tá pravá chvíľa, aby sa obnovilo ", ktoré bude schopné reagovať naFrantišek hovoril na omši tiež o Južnom Sudáne, kde prezidenta Salvu Kiira a povstaleckého vodcu a bývalého viceprezidenta Rieka Machara vyzval na to, aby prekonali svoje rozdiely a dospeli k zmiereniu.