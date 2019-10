Pápež vyzval na dialóg na ukončenie ofenzívy v Sýrii

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pápež vyhlásil päť nových svätých vrátane kardinála Newmana

Vatikán 13. októbra (TASR) - Pápež František vyzval v nedeľu na nové úsilie o dialóg po tom, ako sa americké sily stiahli zo severovýchodnej Sýrie, čo otvorilo cestu pre ofenzívu Turecka proti tamojším sýrskych Kurdom. Informovala o tom agentúra AP.František uviedol, že civilisti vrátane kresťanských rodínV závere nedeľňajšej omše pápež apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby vyvíjalo "úprimné a transparentné" snahy zamerané na nájdenie "účinných riešení".Prezident USA si vyslúžil značnú kritiku svojej evanjelikálnej kresťanskej voličskej základne za odsun amerických síl zo severovýchodu Sýrie, približuje AP. Kritici tvrdia, že ohrozil životy sýrskych kurdských spojencov, ktorí pomohli poraziť džihádistov zo skupiny Islamský štát (IS) v Sýrii.Trump svoje rozhodnutie obhajuje ako splnenie predvolebného sľubu, že privedie amerických vojakov domov.Pápež František v nedeľu vyhlásil za svätého kardinála z 19. storočia Johna Henryho Newmana, anglikánskeho teológa a popredného viktoriánskeho intelektuála, ktorý konvertoval na katolicizmus. Na slávnostnej svätej omši vo Vatikáne svätorečil tiež štyri ženy - tri rehoľné sestry z Talianska, Indie, Brazílie a laičku zo Švajčiarska.Pri príležitosti slávnostného obradu sa na Námestí sv. Petra zhromaždilo okolo 50.000 veriacich z celého sveta. Na omšu vyslalo svojich oficiálnych zástupcov sedem krajín. Britskú delegáciu viedol následník trónu princ Charles, ktorého matka kráľovná Alžbeta II. je hlavou anglikánskej cirkvi.Teológ a básnik Newman (1801-90) sa stal vplyvnou, zjednocujúcou osobnosťou v anglikánskej i katolíckej cirkvi, píše agentúra AP. Obdivovatelia ho vyzdvihujú za to, že sa riadil svojím presvedčením aj za cenu osobných útrap. Keď v roku 1845 prestúpil ku katolíkom, prišiel o priateľov, prácu i rodinné kontakty, no veril, že pravdu, ktorú hľadá, môže nájsť len v katolíckej viere.Princ Charles pri príležitosti kanonizácie napísal príspevok o Newmanovi pre vatikánsky denník L'Osservatore Romano. Ocenil v ňom prínos tejto duchovnej osobnosti k prekonávaniu nezhôd. Podľa Charlesa je Newmanov príklad odvahy a úprimnosti potrebný v dnešnom svete, v období poznačenom spormi a netoleranciou, pretože "dokázal zastávať (svoje názory) bez obviňovania, nesúhlasiť bez neúcty a predovšetkým vidieť rozpory ako miesta stretnutia, nie vylúčenia".Pápež okrem toho vyhlásil za sväté zakladateľku Dcér sv. Kamila, Talianku Giuseppinu Vanniniovú (1859-1911); zakladateľku Kongregácie sestier Svätej rodiny Mariam Thresiu Chiramel Mankidiyanovú (1876-1926) z indickej Kéraly; brazílsku rehoľníčku Dulce Lopes Pontesovú rehoľníčku z Kongregácie misijných sestier Nepoškvrneného počatia Matky Božej; a švajčiarsku krajčírku Marguerite Baysovú (1815-79), laičku z Tretieho rádu sv. Františka z Assisi. Informovali o tom spravodajský portál Vatican News a agentúra APA.