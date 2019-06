Pápež vyzval na európsku jednotu, ideológie ohrozujú existenciu EÚ

Na archívnej snímke pápež František. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Vatikán 3. júna (TASR) - Pápež František vyzval v nedeľu Európsku úniu, aby držala pohromade a oživila ideály svojich zakladateľov. Ideológie a politici šíriaci strach podľa neho ohrozujú jej samotnú existenciu ako jednotného bloku, informovali agentúry Reuters a AP.Pápež novinárom na palube lietadla, ktorým sa vracal do Ríma z trojdňovej návštevy Rumunska, poskytol svoje prvé vyjadrenie k európskym otázkam od nedávnych volieb do Európskeho parlamentu.František, ktorý dostal otázky o týchto voľbách, talianskom krajne pravicovom lídrovi Matteovi Salvinim i iných európskych témach, vyzval veriacich, aby sa modlili za európsku jednotu, a neveriacich, aby v ňu dúfalipovedal pápež.František sa vyhol priamej kritike Salviniho, lídra pravicovo-populistickej strany Ligy Severu, ktorý sa s ním často dostáva do sporu v otázkach migrácie. Povedal len, že dôvodom, prečo sa dosiaľ nestretli, je to, že Salvini ešte nepožiadal o audienciu.Pápež tiež zdôraznil, že jeho slová sú mienené ako všeobecné vyjadrenia o Európe, nie konkrétne o Taliansku. Podľa vlastných slov je preňho takmer nemožné pochopiť taliansku politiku.uviedol.vyhlásil.dodal.František apeloval na Európanov, aby pamätali na to, ako bol ich kontinent rozdelený a bojovný v rokoch pred oboma svetovými vojnami v 20. storočí:citoval ho Reuters.Podľa AP pápež tiež na tlačovej konferencii kritizoval fundamentalistických, tradicionalistických katolíkov, ktorí podľa neho uviazli v minulosti. Skutočná tradíciazdôraznil a dodal: