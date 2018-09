Pápež vyzýva rozdelených čínskych katolíkov na zmierenie

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 26. septembra (TASR) - Pápež František vyzýva čínskych katolíkov, aby mu dôverovali a urobili konkrétne gestá zmierenia po tom, čo Vatikán a Peking do dlhých rokovaniach uzavreli predbežnú dohodu o vymenúvaní biskupov v Číne.V liste adresovanom čínskym veriacim a zverejneným v stredu František vyzýva čínskych katolíkov, aby pomohli, ktorý - ako dúfa -Pápež v liste vyzýva aj na intenzívnejší dialóg s miestnymi vládnymi úradmi, aby sa zabezpečil chod bežných cirkevných aktivít.Tento pápežov list nasleduje po tom, ako Vatikán a Čína v sobotu oznámili podpísanie predbežnej dohody o vymenúvaní biskupov v Číne.František sa tejto téme venoval aj na tlačovej konferencii, ktorú novinárom poskytol v noci na stredu počas návratu z apoštolskej cesty v Pobaltí do Vatikánu.Pred novinármi pápež uviedol, že si je vedomý, že predbežná dohoda medzi Vatikánom a Čínou o vymenúvaní biskupov katolíckej cirkvi v Číne môže byť pre veriacich čínskej podzemnej cirkvi sklamaním. Zdôraznil, že zodpovednosť za ňu nesie on sám, a ubezpečil, že to bude pápež - a nie Peking -, kto bude mať pri vymenúvaní nových biskupov posledné slovo.Toto pápežovo vyjadrenie je v podstate prvým detailnejším komentárom k dohode, ktorú čínska vláda a Vatikán podpísali minulú sobotu v Číne.Tlačová agentúra AP označila túto zmluvu za prelom v otázke, ktorá desaťročia poznamenáva vzťahy medzi Vatikánom a Čínou.Peking totiž roky trval na tom, že musí schvaľovať biskupov v Číne, čo je v katolíckej cirkvi výlučná právomoc pápeža. V sobotu však Vatikán vo svojom vyhlásení uviedol, že pápež František sa rozhodol schváliť sedem biskupov vymenovaných Pekingom, nie Vatikánom,