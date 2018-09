Pápež zbavil úradu čilského pedofilného kňaza Karadimu

Na archívnej snímke Fernando Karadima. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 28. septembra (TASR) - Pápež František zbavil úradu čilského kňaza Fernanda Karadimu - muža stojaceho v centre škandálu sexuálneho zneužívania, ktorý otriasol katolíckou cirkvou. Odobratím kňazstva pápež ešte pritvrdil trest, ktorý tomuto najznámejšiemu čilskému pedofilnému kňazovi pred niekoľkými rokmi udelil Vatikán.Príslušné pápežovo rozhodnutie oznámil Vatikán vo svojom piatkovom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.Karadimu (88) uznal Vatikán v roku 2011 za vinného z desaťročia trvajúceho zneužívania desiatok detí a odsúdil ho na to, aby zvyšok života strávil v "pokání a modlitbe". To je trest, ktorý sa tradične udeľuje straším kňazom usvedčeným zo znásilňovania či zneužívania detí, priblížila AP a dodala, že takúto praktiku dlhodobo kritizujú samotné obete zneužívania ako príliš miernu.Vatikán vo vyhlásení neuviedol, aké nové dôkazy, a či vôbec nejaké, pápeža podnietili k odobratiu kňazstva Karadimovi. To je rozsudok, ktorý sa medzi katolíckym duchovenstvom považuje za ekvivalent rozsudku smrti, píše AP.Sexuálny škandál okolo Karadimu výrazne poškodil obraz cirkvi v kedysi tradične katolíckom Čile. Mal negatívny vplyv aj na imidž pápeža, pretože počas januárovej návštevy Čile sa zastával biskupov obviňovaných z toho, že kryli sexuálny škandál. Pápež neskôr tento svoj postoj prehodnotil. Svoju rezignáciu Františkovi ponúklo ešte v máji v súvislosti so škandálom všetkých 34 čilských biskupov.