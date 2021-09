Pápeža Františka chcú v Prešove vidieť tisícky ľudí, na liturgiu sa však dostanete iba s rúškom

O počte rozhodne farba okresu

Očakávajú sa aj Ukrajinci

Školy budú mať voľno

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - Na Božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho v Prešove, ktorej bude na priestranstve pred Mestskou športovou halou v utorok 14. septembra predsedať pápež František, sa do pondelka 6. septembra zaregistrovala viac ako polovica očakávaného počtu 50-tisíc účastníkov. Je medzi nimi 111 rehoľníkov a rehoľníčok, 404 kňazov a takmer 50 biskupov.Od pondelka sa môžu na podujatie zaregistrovať aj záujemcovia v rámci režimu OTP, teda nielen očkovaní, ale aj ľudia s nie starším ako 48-hodinovým antigénovým alebo 72-hodinovým PCR testom, respektíve tí, ktorí predložia potvrdenie o tom, že covid prekonali pred nie viac ako 180 dňami.Aktuálny počet miest pre ľudí zaregistrovaných v režime OTP pritom určí aktuálny covid automat. Všetci účastníci liturgie budú musieť v zmysle covid automatu mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom.Ako na pondelkovej tlačovej besede informoval hlavný koordinátor príprav návštevy Svätého otca Františka v Prešove Ľubomír Petrík, v prípade, ak okres Prešov ostane zeleným okresom, bude sa môcť v tomto režime prihlásiť 5 000 ľudí. Ak okres spadne do oranžovej farby, môže prísť na stretnutie s pápežom 1 000 ľudí v režime OTP. Prihlásení v tomto režime pritom budú mať vyhradený vlastný sektor so samostatným vstupom od rieky Torysa. Povinnosťou je mať pri sebe potvrdenie o testovaní alebo prekonaní ochorenia.„Budú mať zabezpečené aj vlastné toalety a nedôjde tak k premiešavaniu sa s ostatnými, ktorí budú plne očkovaní a zaplnia zvyšný priestor,“ zdôraznil Petrík. Zatiaľ podľa neho platí, že každý účastník sa musí nechať otestovať sám, aj keď sa ešte zvažuje aj zabezpečenie testovania prostredníctvom mobilných odberových miest priamo pred vstupom do sektoru OTP.„Tieto sektory budú menej obsadené, lebo je potrebné, aby v tomto režime bol každý od každého vzdialený dva metre. Každý by tak mal mať okolo seba metrový kruh,“ dodal protosynkel Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie.Petrík upozornil aj na to, že po zverejnení informácie, že Slovensko sa pridalo k štátom, ktoré uznávajú zaočkovanosť aj na Ukrajine, očakávajú aj účasť pútnikov z tejto krajiny. Aktuálne podľa organizátorov pribúda denne zhruba tisíc zaregistrovaných.Vstupenky budú všetkým rozposielané v tomto týždni. Budú na nich aj podrobné informácie pre účastníkov. Na základe množiacich sa otázok Petrík uviedol, že napriek odporúčaniu nevnášať kovové predmety, pútnici si môžu na liturgiu zobrať aj pútnickú stoličku, mobil, či fotoaparát. „Fotiť ale bude možné iba zo svojho miesta v sektore,“ upozornil.Ako ďalej na pondelkovej tlačovej besede informovali organizátori návštevy pápeža Františka, posunul sa čas otvorenia brán pre účastníkov. Pôvodne bol stanovený na 2. hodinu ráno, napokon sa priestor pred mestskou halou sprístupní pre pútnikov už o polnoci. Pripravený je aj kultúrny a modlitebný program, ktorý odštartuje od 4:30 hod.Na zabezpečenie návštevy je zatiaľ prihlásených viac ako 850 dobrovoľníkov, potrebných je ešte zhruba 50 až 100 ľudí. Prihlasovanie dobrovoľníkov potrvá do štvrtka 9. septembra.Ako ďalej uviedol Petrík, školy v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, ktorých zriaďovateľmi sú oba kraje a mestá, resp. Prešovská a Košická gréckokatolícka eparchia a Košická rímskokatolícka arcidiecéza, budú mať v utorok 14. septembra voľný deň. „Niektoré internátne školy zvažujú dať voľno žiakom aj v pondelok 13. septembra,“ dodal Petrík.