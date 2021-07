Pápeža Františka už zrejme prepustili z nemocnice, bude sa zotavovať niekoľko týždňov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2021 (Webnoviny.sk) - Pápeža Františka už po minulotýždňovej operácii zrejme prepustili z nemocnice. Ako informuje agentúra AP, novinári videli 84-ročného pontifika v stredu ráno v aute odchádzať z Univerzitnej polikliniky Agostina Gemelliho v Ríme. František podľa nich sedel na prednom sedadle spolujazdca.Pápeža 4. júla prijali do nemocnice, kde podstúpil operáciu hrubého čreva. Počas plánovaného zákroku mu odstránili jeho zúženú časť. Operáciu naplánovali na začiatok júla, pretože v tomto čase aj tak zvyčajne prerušujú audiencie a pápež by si aj za normálnych okolností vzal krátke voľno.František tak bude mať niekoľko týždňov na zotavenie predtým, ako sa v septembri opäť vydá na cesty. V dňoch 12. až 15. septembra má v pláne návštevy Maďarska a Slovenska a v novembri by sa mal zastaviť v škótskom Glasgowe, kde by sa mal zúčastniť na klimatickej konferencii COP26.