Pápeža Františka vozia automobily značky ŠKODA už druhýkrát, teraz sú však aj čisto elektrické

Svätého Otca a jeho sprievod počas návštevy na Slovensku prepravujú na mieru upravené modely ENYAQ iV a KAROQ



Aktuálny výber čisto elektrického modelu ŠKODA ENYAQ iV so sebou nesie aj odkaz na ochranu životného prostredia a trvalo udržateľného spôsobu života, téma ekológie je pápežovi blízka



ŠKODA vozila pápeža Františka aj pred troma rokmi, počas návštevy v Írsku využíval modely RAPID SPACEBACK





ENYAQ iV: Elektromobilita s maximálnou bezpečnosťou

Pápežská delegácia už druhýkrát vo vozidlách ŠKODA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.9.2021 (Webnoviny.sk) -Očakávaná návšteva hlavy katolíckej cirkvi tak na Slovensko prináša v oblasti prepravy aj významný odkaz na dôležitosť ekológie. Súčasťou flotily vozidiel prepravujúcej pápeža a jeho sprievod je totiž aj prvé čisto elektrické vozidlo najobľúbenejšej značky na Slovensku - ŠKODA ENYAQ iV. Tento model je 100 % elektrickým prírastkom do rodiny ŠKODA a vďaka nulovým emisiám či inovatívnym riešeniam nabíjania je skvelou voľbou pre ekologicky zmýšľajúcich ľudí."Sme nesmierne hrdí, že značka ŠKODA môže pápežskej delegácii poskytnúť bezpečný presun svojimi vozidlami už po druhýkrát. Po Írsku, kde sa svojej úlohy zhostili modely RAPID SPACEBACK, na Slovensku zabezpečujú prepravu Svätého Otca dve čisto elektrické SUV ENYAQ iV a taktiež dva modely KAROQ. Elektromobilita a dôraz na ekológiu tak už definitívne potvrdzuje svoje miesto v doprave ako súčasť zodpovedného a trvalo udržateľného prístupu k spôsobu života, ako aj k otázkam dôležitosti ochrany životného prostredia," hovorí Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.Vozidlá určené pre pápežskú delegáciu počas prepravy na Slovensku sú špeciálne upravené podľa požiadaviek Vatikánu. Štandardne tónované zadné okná sú nahradené priehľadným sklom, na predných blatníkoch na strane spolujazdca sú umiestnené chrómované držiaky na vatikánsku vlajku. Na krytoch vonkajších zrkadiel sa nachádza oficiálne logo pápežovej návštevy na Slovensku a súčasťou požiadaviek Vatikánu bola tiež inštalácia dodatočného madla v interiéri vozidiel pre komfortnejšie vystupovanie. Všetky automobily sú vyhotovené v čiernej metalíze a majú čierny interiér.Model ENYAQ iV prináša skutočnú revolúciu v oblasti zelenej mobility, a to v podobe všestranného, spoľahlivého a robustného spoločníka pre každodenný život. Okrem bezemisnej jazdy pritom ponúka aj maximálnu bezpečnosť, čo dokazuje test nezávislého združenia Euro NCAP, v ktorom získal ENYAQ iV doteraz najlepší výsledok. Hlava katolíckej cirkvi cestuje v upravených vozidlách ŠKODA už po druhý raz. Počas dvojdňovej návštevy pápeža Františka v Írsku v rámci Svetového stretnutia rodín v roku 2018 poskytol výrobca Svätej stolici štyri modely ŠKODA RAPID SPACEBACK. Aj tie boli upravené podľa špecifikácií Vatikánu. Kompaktné vozidlá v modrej farbe Navy boli vybavené špeciálne tvarovanou lakťovou opierkou, tmavé zadné okná boli tiež nahradené čírim sklom, nechýbala ani chrómová žrď, ktorá počas pápežových ciest niesla vatikánsku vlajku. Tri vozidlá ŠKODA RAPID SPACEBACK boli vybavené aj originálnymi registračnými značkami. Kým značka 182-C-1979 na prvom z vozidiel pripomínala poslednú pápežskú návštevu Írska vykonanú Jánom Pavlom II. v roku 1979, značka 182-C-2018 na druhom vozidle odkazovala na aktuálny rok návštevy. Tretí RAPID SPACEBACK niesol kombináciu písmen a čísel 182-D-9093, kde číslice 9093 pripomínajú slovo Pope (pápež).Počas návštevy pápeža Františka na Slovensku majú všetky štyri autá ŠKODA, dva elektrické modely ENYAQ iV a dva modely KAROQ, rovnaké evidenčné čísla, a to S. C. V. 1. Ide o poznávaciu značka Vatikánu (latinsky - Status Civitatis Vaticanae), konkrétne vozidiel samotného pápeža.Informačný servis