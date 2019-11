Pápežovi počas návštevy v Thajsku tlmočí jeho sesternica

Pápež František sa rozpráva so sestrenicou Anou Rosou Sivoriovou po prílete na medzinárodné letisko Don Muang v Bangkoku 20. novembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 20. novembra (TASR) - Pápež František sa počas svojej návštevy v Thajsku stretne aj so svojou príbuznou, s ktorou majú spoločného prastarého otca.Rehoľná sestra Ana Rosa Sivoriová bude pápežovi po boku ako tlmočníčka a na jeho žiadosť bude dbať na to, aby sa pápež v krajine, kde sa 95 percent obyvateľov hlási k budhizmu, nedopustil žiadneho faux-pas, informovala agentúra AFP.Sestra Ana Rosa uviedla, že svojho druhostupňového bratranca ešte stále oslovuje Jorge, lebo tak si to on želá. Často si píšu listy, ktoré pápež podpisuje "Francisco".Dodala, že v Argentíne spolu prežili detstvo a časť mladosti. Pamätá si ho ako hravé dieťa milujúce futbal. Ako tínedžer bol skôr "plachý, niekedy ale aj trochu otravný", uviedla 77-ročná žena.Podľa jej názoru sa z jej bratranca stal "veľký rečník", ktorý "sa veľa usmieva" a "na rozdiel od svojich predchodcov miluje priamy kontakt s ľuďmi".Dodala, že považuje za svoju povinnosť denne sa za pápeža niekoľkokrát modliť. "" uviedla.Sestra Ana Rosa, ktorá v Thajsku žije ako misionárka od roku 1966, sa zúčastní na omši na národnom štadióne a v katedrále v Bangkoku a bude pravdepodobne aj na pápežovom stretnutí s thajským kráľom Mahom Vatčirálongkónom a premiérom Prajutom Čan-o-Čaom.Pápež pricestoval do Thajska v stredu. V programe návštevy má okrem už spomenutých stretnutí aj schôdzku s duchovným vodcom thajských budhistov, ale najmä s miestnou katolíckou komunitou, pre ktorú odslúži dve omše: na národnom štadióne a v katedrálne v Bangkoku.Thajsko má 69 miliónov obyvateľov, pričom ku katolíckemu vierovyznaniu sa hlási asi 388.000 ľudí.Agentúra DPA dodala, že z Thajska pápež v sobotu odcestuje do Japonska. Jeho návštevy v oboch týchto štátoch sú prvými pre hlavu katolíckej cirkvi od 80. rokov 20. storočia, keď tam zavítal Ján Pavol II.