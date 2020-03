Papierové daňové priznanie si môžete podať bez odkladu termínu a bez sankcií až do konca mája

Zmeškanú lehotu odpustia bez sankcie

Prijímať sa zrejme budú aj ďalšie opatrenia

13.3.2020 (Webnoviny.sk) - Daňovníci, ktorí stále podávajú daňové priznanie v papierovej podobe, budú môcť bez sankcií podať daňové priznanie za minulý rok a zaplatiť daň až do 31. mája aj bez toho, aby si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania.Rezort financií a finančná správa sa totiž rozhodli v snahe brániť v šírení koronavírusu do tohto termínu odpustiť im akékoľvek sankcie za zmeškanie lehoty podania priznania a zmeškanie platby a eliminovať tak nevyhnutnosť fyzicky, či už poštou alebo priamo na daňových úradoch, podávať v týchto dňoch daňové priznania alebo oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.Toto opatrenie sa týka nepodnikateľov, keďže firmy a podnikatelia majú s finančnou správou povinnú elektronickú komunikáciu zo zákona. Ide napríklad o občianske združenia, športovcov, advokátov či ľudí s príjmami z prenájmu nehnuteľností.Podľa šéfky finančnej správy sa to týka zhruba 500 tisíc daňovníkov, z ktorých ešte 350 tisíc nepodalo daňové priznanie."V súčasnosti nemusia oznamovať skutočnosť, že si odložia daňové priznanie a doručovať nám akúkoľvek písomnosť a my im zo zákona túto akoby zmeškanú lehotu odpustíme bez uloženia akejkoľvek sankcie," uviedla na piatkovej tlačovej konferencii Lenka Wittenbergerová.Ďalším opatrením, ktorým sa finančná správa snaží eliminovať možné šírenie koronavírusu v tejto súvislosti, je znovuzavedenie mobilných jednotiek na najvyťaženejšom daňovom úrade v Bratislave, kde tak daňovníci budú môcť podať papierové daňové priznanie priamo z auta bez fyzickej návštevy daňového úradu.Minister financií Ladislav Kamenický pritom nevylučuje, že aj v daňovej oblasti sa budú prijímať aj ďalšie opatrenia."Táto situácia je bezprecedentná, takže budeme musieť reagovať, ako si to vyžiada momentálna situácia," tvrdí.Ocenil banky, že aktívne komunikujú možnosť napríklad odložiť splátky hypoték a naznačil aj fakt, že v tomto prípade by to pre dlžníkov nemuselo znamenať negatívny záznam v úverovom registri."Samozrejme treba vyriešiť ešte zápis do registra neplatičov úverov, čiže myslím, že banky to vyriešia," tvrdí minister.Prioritou je však podľa neho teraz eliminovať koncentráciu ľudí na úradoch a obmedziť tak šírenie vírusu. Hospodárske dopady sú tak momentálne až na druhom mieste, aj keď minister pripúšťa, že ekonomika koronavírus výrazne pocíti."Táto pandémia bude mať veľké dopady na ekonomiku celej Európy a celého sveta. Môžeme skutočne skončiť až v recesii," dodal s tým, že ekonomické škody budú o to väčšie, o čo menej budú ľudia pri dodržiavaní opatrení zodpovední.