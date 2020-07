Papierové tašky z Horehronia dobýjajú Európu

O spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.7.2020 (Webnoviny.sk) -Závod Harmanec – Kuvert v Brezne nadväzuje na viac ako 100 ročnú tradíciu papierenského priemyslu v regióne a patrí k najmodernejším európskym producentom papierových tašiek. V roku 2019 spoločnosť Harmanec-Kuvert Brezno vyrobila 1, 5 miliardy ks obálok a papierových tašiek. Spoločnosť je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s."Dopyt po ekologických obaloch je obrovský a my sme pripravení reagovať. V roku 2020 vyrobíme viac ako 234 miliónov kusov papierových poštových a nákupných tašiek, pričom rozširujeme výrobu o nové taškovacie stroje. Nárast elektronickej komunikácie v dôsledku pandémie COVID-19 spôsobil zníženú spotrebu poštových obálok používaných v obchodnej a transakčnej komunikácii, ktorú sa nám podarilo kompenzovať nárastom spotreby papierových nákupných tašiek take-away pre gastroservis a nahrádzaním plastových nákupných tašiek za ekologicky šetrnejšie papierové tašky. Postupne sa výrobná kapacita zvýši o 75 mil. ks ročne. Celkovo plánujeme v najbližšom období v závode v Brezne preinvestovať cca. 3 milióny Eur," vysvetlil prezident a predseda predstavenstva holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.Harmanec – Kuvert je dôležitým regionálnym zamestnávateľom. Dnes tu nachádza prácu 170 ľudí, ku ktorým vďaka rozšíreniu výroby pribudne ďalších 100 Horehroncov. Vzhľadom na lokalitu regiónu má pôsobenie spoločnosti pozitívny dopad aj na množstvo rodín žijúcich v susedných okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti. Spoločnosť ponúka výborné platové podmienky, 13. a 14. plat a širokú škálu zamestnaneckých benefitov.Tašky z Brezna putujú okrem Slovenska aj na Český, Maďarský, Anglický, Belgický a Holandský trh. Vďaka zvyšovaniu produktivity, diverzifikácii výroby a najmä investíciám do technológií môže spoločnosť ponúknuť zákazníkom široký sortiment papierových tašiek. Od jednofarebných tašiek na potraviny a take – away až po papierové tašky s potlačou využívané v textilnom priemysle a na darčekový sortiment."Ekológia a životné prostredie je pre nás mimoriadne dôležitá oblasť. Nie len Harmanec – Kuvert ale všetky naše spoločnosti reagujú na výzvy aj v environmentálnej oblasti. Realizujeme opatrenia, ktoré sú zamerané na ochranu životného prostredia, znižovanie spotreby energií, zvyšovanie využiteľnosti recyklovaných papierov a farieb a kladieme dôraz na výber dodávateľov s ohľadom na ich vzťah k životnému prostrediu," doplnil Milan Fiľo.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis