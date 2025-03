Para odohrá sedem akustických koncertov

Skupina Para prichádza s jedinečným hudobným konceptom. Od 17. apríla vyrazí na sériu siedmich akustických koncertov, ktoré budú výnimočné nielen svojou atmosférou, ale aj miestami, kde sa odohrajú. 24od.sk o tom informoval PR manažér Marek Kučera.





Začínajú 17. apríla v Revúcej, ďalšími mestami budú 18. 4. Trebišov, 19. 4. Bardejov, 20. 4. Kremnica, 30. 4. Nové Mesto nad Váhom, 1. 5. Prievidza a 2. 5. Púchov."Pesničky budú znieť bez skreslenia gitár a samplov. Na väčšine koncertov sa bude sedieť, aj keď ja sedieť určite nevydržím," hovorí spevák Lasky.Podľa Laskyho pôjde o sériu koncertov, ktoré ponúknu nielen hudobný zážitok, ale aj možnosť hlbšie nahliadnuť do sveta kapely a jej členov. "Tentokrát nebudeme len hrať, ale aj veľa rozprávať - o kapele, o jednotlivých skladbách i o tom, ako žijeme. Bude to séria intímnych storytellingových vystúpení," dodal.Akustické turné sa uskutoční v menších kluboch a kultúrnych centrách, ktoré si kapela nezvolila náhodou. "Vybrali sme miesta, ktoré sa nám nielen páčia, ale v ktorých sme ešte nikdy predtým nehrali. Týmito netradičnými koncertami chceme zároveň podporiť kultúrne centrá a ľudí, ktorí dlhodobo organizujú kultúru v menších mestách. Veľmi si totiž vážime ich prácu," zhodujú sa členovia skupiny.Para je známa svojou nespútanou energiou, ktorá sa na ľudí valí z veľkých pódií. Tentokrát sa však skupina rozhodla pre opačný prístup - bezprostredný kontakt s publikom v čo najmenších priestoroch. Napríklad koncert v Púchove bude môcť zažiť len 100 ľudí."Snažíme sa to mať vyvážené - aj veľké pódia, aj intímne obývačky s minimálnou kapacitou. Repertoár bude kombináciou skladieb, ktoré sme už dlhší čas nehrali, a známych hitov v nových akustických úpravách," doplnil Lasky.