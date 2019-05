Paradajkovo: vďaka spolupráci s Tescom ponúkame domáce paradajky na celom Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť Paradajkovo celoročne dodáva najkvalitnejšie cherry a kokteilové paradajky od slovenských farmárov. Aktuálne má v ponuke šesť najobľúbenejších odrôd. "Neustále hľadáme spôsoby, ako rozšíriť a skvalitniť našu produktovú škálu v spolupráci so slovenskými farmármi a pestovateľmi. V súčasnosti dodávame paradajky do Tesca v objeme niekoľko desiatok ton ročne. Spoluprácu medzi Paradajkovom a Tescom hodnotím pozitívne z dôvodu, že robí podnikanie oveľa stabilnejšie. Z hľadiska dlhodobejšieho plánovania je obchod omnoho predvídateľnejší," hovoríDodávateľ predstaví zákazníkom Tesca už na jeseň nové zaujímavé slovenské cherry paradajky."Vďaka spolupráci s Tescom zákazník dostáva na stôl čerstvo ručne odtrhnutú a na rastlinke dozretú slovenskú paradajku. Len v správny čas odtrhnutá dozretá paradajka má plnú chuť, nezameniteľnú vôňu a je plná vitamínov. Spojenie Paradajkova s Tescom je zárukou najvyššej kvality od pestovania až po predaj," dopĺňaa dodáva: "Jedna paradajka denne dokáže pokryť dávku potrebných vitamínov A, B, C a E. Okrem toho obsahuje bielkoviny, vlákninu, horčík, sodík, vápnik, draslík, železo, fosfor, karotén, lykopén a antioxidanty. Dokáže tak posilniť imunitu a pomôcť v boji proti množstvu chorôb tráviaceho a kardiovaskulárneho systému, účinne bojuje proti starnutiu a lykopén dokonca chráni organizmus pred nádorovými ochoreniami."Tesco dlhodobo spolupracuje so slovenskými dodávateľmi, ktorí môžu vďaka spolupráci s reťazcom ďalej rásť a investovať do svojho podnikania. Spoločnosť Tesco aktuálne spolupracuje s takmer 500 slovenskými dodávateľmi, pričom až 120 z nich dodáva produkty pre značky Tesco, čo im umožňuje vstúpiť aj na zahraničné trhy.Inzercia