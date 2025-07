Paradise Open Air 2025: Brána do nového sveta hudby a emócií

29.7.2025 (SITA.sk) -Niekoľko desiatok hodín, stovky svetiel, tisíce ľudí a len jeden príbeh. Paradise Open Air 2025 sa počas víkendu opäť vymkol festivalovým štandardom a pod Martinskými hoľami rozvinul koncept, ktorý mieša hudbu, scénografiu a emóciu do jedného celku. To, čo začalo ako hudobné podujatie, sa mení na živý, vizuálne koherentný svet, ktorý má ambíciu formovať festivalovú kultúru na Slovensku.Počas dvoch festivalových dní sa na piatich scénach predstavilo viac než 70 interpretov. Nechýbali medzi nimi ani zahraničné hviezdy ako Afrojack, ktorý po svojom vystúpení smeroval priamo na Tomorrowland, či ďalšie známe mená ako Dimension, Will Sparks alebo Hybrid Minds. Silné zastúpenie mali aj slovenskí a českí producenti. Vrcholom festivalu však neboli len vystúpenia svetových mien, ale najmä hlavná scéna, ktorá premenila celý areál na vizuálne podmanivý a emocionálne silný príbeh. Autorom návrhu bol Jakub Dibdiak, etablovaný stage dizajnér, ktorý do projektu vniesol dlhoročné skúsenosti z oblasti svetelného dizajnu, scénického umenia a multimediálnych inštalácií.Opening show, ktorú taktiež autorsky pripravil, bola 12-minútovým vyvrcholením celoročnej kreatívnej práce a symbolickým otvorením festivalu. Vizuálny koncept vychádzal z príbehu hrdinky Eyly, ktorá v imaginárnom svete zbierala fragmenty a vytvorila z nich kameň jednoty, symbol spoločného cieľa, v ktorom má každý účastník svoju rolu. Táto metafora slúžila ako paralela k festivalovému zážitku, každý návštevník prináša svoj diel, svoju energiu, a spolu tvoria kolektívny moment, ktorý má silu zmeniť atmosféru a prepájať ľudí.Technicky bola show postavená na veľkolepej kombinácii svetelného dizajnu, laserov, pyrotechnických efektov a custom videoprojekcií. "Na Slovensku nikto systematicky nepripravuje opening show takéhoto typu, Paradise Open Air je výnimočný práve tým, že scénografiu a príbeh areálu staviame na rovnakej úrovni ako hudbu. Nejde len o vizuálny efekt, ale o jednotný svet s vlastnou dramaturgiou a emóciou," vysvetľuje Dibdiak.Celá festivalová komunikácia od vizuálnej identity, cez dizajn zón až po členenie areálu bola zasadená do fiktívneho sveta. Ten nadväzoval na predošlé roky, v ktorých sa postava hrdinky objavila prvýkrát. V roku 2025 sa vrátila, aby ochránila svet, ktorý objavila a spolu s návštevníkmi opäť vytvorila miesto, kde sa hudba, dizajn a emócia stali nástrojmi pre lepšiu budúcnosť.Ako publikum, tak aj česko-slovenská scéna producentov reagovala s nadšením na festival, Paradise Open Air 2025 označovali za najintenzívnejší hudobný zážitok leta, pričom často zdôrazňovali unikátnu atmosféru, dramaturgickú integritu a kvalitu zvukovej aj vizuálnej produkcie. "Som rád, že som mohol byť súčasťou festivalu, ktorý rok čo rok napreduje. Hoci Paradise zatiaľ nedosahuje také čísla ako zahraničné festivaly, má obrovský potenciál rásť. Podľa reakcií publika aj odborníkov očakávam, že sa festival čoskoro opäť posunie na vyššiu úroveň a možno aj do väčšieho priestoru," uviedol producent Johnny de City."Vystupovanie na takomto stagi je pre slovenských DJ’s rarita a vždy to je veľmi špeciálne. Je to pre mňa česť a zadosťučinenie za prácu počas celého roka.” producent D.K.O.Komunitný aspekt festivalu je dlhodobo jednou z jeho silných stránok, Paradise nie je len hudobné podujatie, ale platforma, ktorá prepája publikum naprieč žánrami, generáciami a regiónmi. Organizátori vyjadrili spokojnosť s priebehom festivalu a poďakovali všetkým, ktorí sa podieľali na jeho realizácii. "Festival potvrdil svoje miesto medzi etablovanými značkami európskej festivalovej scény a zároveň ukázal, že aj na Slovensku je možné vytvárať produkčne i umelecky plnohodnotné podujatia svetovej úrovne. Som nesmierne hrdí na celý tím, účinkujúcich a predovšetkým na publikum, ktoré svojou energiou a otvorenosťou vytvorilo výnimočnú atmosféru. Ďakujem každému, kto bol súčasťou tohto príbehu," uviedol organizátor Kristián Ferleťák.Festival zároveň nastavuje nový štandard v prístupe k príbehom, ktoré rámcujú podujatie nielen ako hudobný, ale aj umelecký a komunitný akt. Informácie o ďalšom ročníku budú zverejnené po vyhodnotení aktuálneho vydania, nakoľko organizátori zvažujú viaceré možnosti ďalšieho smerovania podujatia.Informačný servis