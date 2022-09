Paragraf 363 je nebezpečným nástrojom v zlých rukách. Šeliga presviedčal Čaputovú, aby Žilinku nevymenovala

Šeliga presviedčal prezidentku

Návrh podporilo 72 zákonodarcov

27.9.2022 (Webnoviny.sk) - Paragraf 363 Trestného poriadku je nebezpečným nástrojom v zlých rukách. Konštatuje to v súvislosti s utorňajším hlasovaním parlamentu, na základe ktorého nebol posunutý ďalej návrh na zmenu predmetného paragrafu koaličná strana Za ľudí . Podľa nich nadužívanie paragrafu generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom musí skončiť.„Dnes (27. septembra pozn. redakcie) sme sa tento paragraf snažili znovu zmeniť, bohužiaľ neúspešne," konštatuje strana s tým, že jej poslanci ako jediní Maroša Žilinku za šéfa prokuratúry nevolili. „ Juraj Šeliga dokonca presviedčal pani prezidentku, aby Maroša Žilinku nevymenovala. Ukázalo sa, že sme mali pravdu a Maroš Žilinka bol veľmi zlá voľba," zdôraznila Za ľudí.Generálny prokurátor by podľa nej nemal mať možnosť zastaviť stíhanie pred súdom, ktorý má rozhodovať o vine či nevine obvineného. „Strana Za ľudí tento boj o spravodlivosť nevzdá a bude presadzovať, aby mala polícia rozviazané ruky a mohla pracovať slobodne," dodala strana.Poslanci Národnej rady SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh na vydanie zákona, ktorým sa mala zvýšiť transparentnosť v oblasti prokuratúry. Zo 147 prítomných poslancov hlasovalo za návrh 72 zákonodarcov, proti bolo 74 a hlasovania sa zdržal jeden poslanec.Cieľom návrhu bolo upraviť niekoľko podrobností pri vymenúvaní a odvolávaní prokurátorov. Taktiež sa mali upraviť i práva a povinnosti prokurátorov a organizácie prokurátorov s cieľom zvýšiť zodpovednosť za jej riadne fungovanie. Návrh do parlamentu podali poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS).