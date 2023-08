Paragraf 363 treba podľa Šeligu zrušiť a celú generálnu prokuratúru vybudovať na zelenej lúke

Ochrana pred šikanou polície

363 je mimoriadny prostriedok

13.8.2023 (SITA.sk) - Paragraf 363 Trestného poriadku treba zrušiť, tvrdí člen predsedníctva strany Demokrati V tlačovej správe reagoval na slová šéfa strany Progresívne Slovensko Michala Šimečku , ktorý v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 povedal, že progresívci sú za to, aby paragraf 363 existoval.„Je dôležitý pre ochranu ľudských práv každého jednotlivca. Lebo polícia môže každého svojvoľne šikanovať, a to nechceme,“ povedal v relácii Šimečka.„Chcem veriť, že ide len o neskúsenosť a neporozumenie toho, čo mal líder PS na mysli. Alebo si naozaj myslí, že polícia dnes šikanuje ľudí ako Gašpar, Kaliňák či Bödör?“ skonštatoval Šeliga.Podľa neho ak treba posilniť niekoho právomoci, tak sú to poctiví sudcovia, ktorí rozhodujú tie najväčšie kauzy, a nie skákať na nepoctivú hru, ktorú s celým Slovenskom hrá Robert Fico „Problém v paragrafe 363 je najmä generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ak by sa toto ustanovenie upravilo akokoľvek, obávam sa, že si to Žilinka ohne,“ uviedol Šeliga a dodal, že by sme nemali zabúdať na to, že paragraf 363 je mimoriadny opravný prostriedok.A aj v prípade jeho zrušenia má, podľa Šeligu, každý obvinený stále právo podať voči rozhodnutiu policajta sťažnosť, o ktorej následne rozhoduje prokurátor.„Demokrati hovoria nielen o potrebe zrušiť paragraf 363, ale vybudovať celú generálnu prokuratúru na zelenej lúke,“ uviedol v závere Juraj Šeliga a dodal, že toto nie je útok na PS, ale diskusia o najlepšom riešení, ktoré Slovensko potrebuje.