Paragraf 363 v rukách Žilinku sa naďalej zneužíva, progresívci navrhujú dodatočný súdny prieskum

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska (PS) a expert na justíciu Branislav Vančo upozornil, že paragraf 363 v rukách generálneho prokurátora Maroša Žilinku sa naďalej zneužíva a je nutné ho čo najskôr obmedziť.Novelu zákona, ktorou chce hnutie znemožniť generálnemu prokurátorovi svojvoľne rušiť rozhodnutia o vznesení obvinenia, predkladá do parlamentu poslanec Progresívneho Slovenska a podpredseda hnutia Tomáš Valášek Informuje o tom v tlačovej správe riaditeľ komunikačného oddelenia hnutia Radovan Choleva „Dlhodobo existujú podozrenia, že súčasný generálny prokurátor § 363 používa na pochybné rozhodnutia a často de facto supluje činnosť súdov. K jeho použitiu neraz dôjde po mesiacoch vyšetrovania a celé obvinenie je zrušené tesne pred súdnym pojednávaním,“ uviedol ďalej Vančo a dodal, že sa tak stalo vo viacerých politicky a spoločensky citlivých kauzách.Úpravu či vypustenie § 363 žiadajú aj viacerí právnici či sudcovia. Hnutie preto navrhuje zaviesť dodatočný súdny prieskum, v súčasnosti totiž neexistuje nijaká inštancia, ktorá by nezávisle posúdila, či dochádza ku zneužívaniu paragrafu 363.„V právnom štáte by malo byť zabezpečené, aby v prípade potreby v konečnom dôsledku rozhodovali o akejkoľvek veci súdy. Generálny prokurátor má celkovo prisilné postavenie, jeden človek môže rozhodnúť o beztrestnosti kohokoľvek. Tieto svojvoľné rozhodnutia majú značný dopad na beztak nízku dôveru verejnosti v orgány činné v trestnom konaní,“ doplnil Vančo s tým, že PS predložilo návrh úpravy § 363 už v máji, no zablokoval ho Ústavnoprávny výbor NR SR, ktorému zákon poslal na preskúmanie predseda parlamentu Kollár. Sme rodina ) podľa Valášeka dlhodobo brzdí akúkoľvek zmenu paragrafu 363, a tým vlastne priznáva, že to považuje za akúsi poistku proti trestným stíhaniam jeho ľudí.„Veríme, že aj bez hlasov Sme rodina sa teraz v parlamente nájde dostatok ľudí, ktorí si uvedomujú, že prakticky neobmedzená moc nad trestnými stíhaniami v rukách jedného človeka je obrovským nebezpečenstvom pre spravodlivosť v tejto krajine,“ uzavrel Valášek.