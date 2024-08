Paraguajčanku Alonsovú vraj poslali preč z olympijskej dediny, údajne okolo seba šírila nevhodnú atmosféru

6.8.2024 (SITA.sk) - Paraguajská plavkyňa a influencerka s takmer 500-tisíc sledovateľmibola údajne vylúčená z olympijskej dediny. Dôvodom je vraj „nevhodná atmosféra“, ktorú okolo seba šírila. Dvadsaťročná Paraguajčanka ešte pred OH vyvolala rozruch, keď sa rozhodla dať si vytetovať olympijské kruhy v oblasti bikín a následne po tom, ako sa v Paríži nekvalifikovala do bojov o medaily, ukončila kariéru.Podľa webu ynetnews.com neprešla na 100 m motýlik cez rozplavby, keď sa len tesne nedostala do semifinále. Následne oznámila koniec kariéry. V ďalších dňoch sa však namiesto tímových povinnosti vybrala na prehliadku parížskych pamiatok, do Disneylandu či na rôzne spoločenské stretnutia. Paraguajskej výprave sa tiež nepáčilo, že nenosila tímové oblečenie, ale vlastný outfit.