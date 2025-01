Paris Hilton, Billy Crystal či hviezda z Hriešneho tanca. Pri požiaroch v Los Angeles prišli o domovy mnohé známe osobnosti

Zostal len tenisový kurt

Jamie Lee Curtis venuje milión

11.1.2025 (SITA.sk) - Medzi stovkami ľudí, ktorí prišli o svoje domovy pri lesných požiaroch v americkom Los Angeles, sú aj niektoré známe filmové a televízne hviezdy. Podľa kalifornských hasičov päť samostatných požiarov dosiaľ spálilo plochu asi 15-tisíc hektárov a zničilo približne 12-tisíc budov. Momentálne evidujú 11 obetí.Dedička hotelového impéria Paris Hilton povedala, že v priamom prenose sledovala, ako jej dom na pobreží v Malibu zhorel do tla, pričom na Instagrame napísala, že jej to „zlomilo srdce“. „Bolí ma však srdce pre tých, ktorí sú naďalej v nebezpečenstve alebo smútia za väčšími stratami. Devastácia je nenapraviteľná,“ napísala Paris Hilton.Oscarový herec Anthony Hopkins , známy napríklad vďaka úlohe vo filme „Mlčanie jahniat“, údajne prišiel o luxusný dom. Jeff Bridges , známy z kultovej klasiky „The Big Lebowski“, prišiel o dom v Malibu, ktorý zdieľal so svojou rodinou. Billy Crystal, hviezda filmu „Keď Harry stretol Sally“, povedal, že dom, v ktorom žil 46 rokov, bol zničený a zostal len tenisový kurt.Hviezda zo „Star Wars“ Mark Hamill prezradil svojim sledovateľom na Instagrame, že utiekol z domu v Malibu so svojou manželkou a domácim psom, pričom išli po ceste okolo aktívnych požiarov. Sedemdesiattriročný herec nepovedal, či bol jeho dom zničený, ale uviedol, že s rodinou uteká, aby si „zachránili život“.Hviezda filmu „Hriešny tanec“ Jennifer Grey prišla pri požiaroch o dom, napísala jej dcéra na Instagrame. „Včera v noci zhorel dom mojej mamy do tla,“ napísala Stella Gregg a dodala, že jej mama je v bezpečí.Držiteľka Oscara Jamie Lee Curtis bola nútená evakuovať sa a na Instagrame napísala: „Naša milovaná štvrť je preč. Náš domov je v bezpečí. Mnoho ďalších ľudí prišlo o všetko.“ Vo štvrtok oznámila, že poskytne milión dolárov tým, ktorých zasiahli požiare v Los Angeles.