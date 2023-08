Paríž Saint-Germain možno príde o najväčšie hviezdy, po Mbappém je údajne na odchode aj ďalší útočník

Nastúpia Mbappé s Neymarom?

Neymar prispel k zisku 14 trofejí





Majster sveta z roku 2018 Mbappé má s PSG kontrakt do 30. júna 2024 a nedávno informoval predstaviteľov klubu, že neaktivuje opciu na predĺženie zmluvy o ďalších dvanásť mesiacov. Zároveň vyjadril túžbu odohrať v parížskom mužstve nasledujúcu sezónu 2023/2024. Klub však nechce nechať Mbappého odísť zadarmo na konci budúceho ročníka a tvrdí, že najlepší strelec MS 2022 buď podpíše novú zmluvu, alebo ho predajú.





8.8.2023 (SITA.sk) - Francúzsky futbalový majster Paríž Saint-Germain by mohol čoskoro prísť o svoje dve najväčšie hviezdy. Okrem francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého vraj túži po odchode z Parku princov aj Brazílčan Neymar, ktorý má s PSG zmluvu do júna 2025. Podľa francúzskeho denníka L'Équipe už 31-ročný ľavý krídelník oznámil vedeniu klubu, že chce počas tohto leta odísť.Paríž Saint-Germain aj so slovenským obrancom Milanom Škriniarom odštartuje sezónu 2023/2024 už najbližšiu sobotu domácim stretnutím proti Lorientu. Zatiaľ nie je jasné, či v ňom nastúpia Mbappé s Neymarom.V prípade ich dlhšej absencie či odchodu z Paríža sa bude PSG spoliehať v útoku zrejme na Portugalčana Goncala Ramosa, ktorého klub získal na ročné hosťovanie z portugalského tímu Benfica Lisabon Neymar prišiel do mužstva Saint-Germain v lete 2017 po štvorročnom pôsobení v FC Barcelona za dosiaľ rekordných 222 miliónov eur. Angažmán v PSG však Neymarovi výrazným spôsobom limitovali zranenia.Napriek tomu za parížske mužstvo dosiaľ odohral 173 súťažných duelov, v ktorých strelil 118 gólov a prihral na ďalších 77 presných zásahov. Prispel k zisku 14 trofejí, vrátane piatich titulov v Ligue 1.Odchovanec brazílskeho klubu FC Santos absolvoval v drese katalánskeho klubu 186 stretnutí, v ktorých zaznamenal 105 presných zásahov a 76 gólových prihrávok.Získal s ním spolu deväť trofejí, vrátane prvenstva v Lige majstrov a dvoch titulov v La Lige. V drese brazílskej reprezentácie nastúpil Neymar 124-krát a strelil 77 gólov. S "kanárikmi" sa stal olympijským víťazom na domácich OH 2016 v Riu de Janeiro.