Paríž Saint-Germain získal argentínskeho stredopoliara Paredesa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 29. januára (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain v utorok skompletizoval prestup argentínskeho reprezentanta Leandra Paredesa zo Zenitu Petrohrad.Dvadsaťštyriročný defenzívny stredopoliar podpísal kontrakt do roku 2023 a podľa francúzskych médií za neho PSG zaplatilo 47 miliónov eur.Líder francúzskej ligy sa plánoval posilniť v stredovej formácii po tom, čo si pred osemfinále Ligy majstrov s Manchestrom United zranil členok Marco Verratti a Adrien Rabiot odmietol podpísať nový kontrakt. Od decembra tak nefiguruje v zostave prvého mužstva.Paredes pôsobil posledný rok a pol v Zenite, predtým hral za Bocu Juniors, AS Rím, Chievo a Empoli. Na konte má deväť štartov v národnom tíme, no na uplynulé MS do Ruska sa nedostal. Informovala agentúra AFP.