Parížske úrady bagatelizujú riziko otravy olovom

Práce na katedrále Notre-Dame poškodenej požiarom, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. augusta (TASR) - Parížski predstavitelia bagatelizovali v utorok potenciálne riziko otravy olovom, ktoré sa uvoľnilo pri aprílovom požiari tamojšej katedrály Notre-Dame. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že výsledky nedávnych testov vykonaných v okolitých školách stále v ojedinelých prípadoch odhaľujú znepokojivé úrovne tohto kovu.," povedal v utorok zástupca parížskej starostky Emmanuel Gregoire pre televíznu stanicu LCI.Pri požiari z 15. apríla sa uvoľnilo do ovzdušia veľké množstvo olova, keďže krov gotickej katedrály Notre-Dame a štíhla veža, ktorých časti zhoreli alebo sa zrútili, obsahovali stovky ton tohto kovu. V okolitom ovzduší bola následne zistená mimoriadne vysoká koncentrácia častíc olova, ktoré sa následne usadili na povrchoch ulíc a budov. Na katedrále pozastavili ešte 25. júla čistiace práce z dôvodu, že nebolo vykonaných dosť dekontaminačných opatrení, aby sa šíreniu olova zabránilo. Práce sa už tento týždeň majú obnoviť.Len v pondelok zverejnili parížske úrady výsledky testov vykonaných na školách a denných centrách v bezprostrednom okolí katerdrály. Tie odhalili výskyt 70 mikrogramov olova na štvorcový meter, čo je úroveň, ktorá je všeobecne považovaná za bezpečnú. Vo výsledkoch sa však ojedinelo vyskytovali aj vysoké hodnoty, viac ako 1000 mikrogramov na štvorcový meter, aké zaznamenali na ihriskách či okenných parapetoch takýchto zariadení ležiacich za 500-metrovou hranicou, všíma si AFP.Zástupca parížskej starostky prisľúbil, že tieto miesta budú ešte pred začiatkom školského roka "" a deti do nich zavítajú, až keď to odobrí miestna zdravotná agentúra ARS. "," uviedol Gregoire.Parížske úrady celé týždne tvrdili, že obyvatelia nie sú v ohrození, na čo však 25. júla zatvorili dve školy, v ktorých prebiehali letné programy pre deti po tom, ako testy preukázali vysoké úrovne olova, pripomenula AFP.