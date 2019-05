Parkanová: Ľudia hovoria o vzťahoch, som šťastná, že to Chvilky dokážu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Vo štvrtok vstupuje do kín česko-slovenský film Chvilky, ktorý nakrútila režisérka a scenáristka Beata Parkanová. Do hlavnej úlohy svojho celovečerného autorského debutu obsadila herečku Jenovéfu Bokovú, ktorá si za postavu komplikovanej Anežky vyslúžila Českého leva. Ďalej účinkujú Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, Alena Mihulová, Martin Finger, Lenka Vlasáková. Slovensko v hereckom obsadení zastupuje Marek Geišberg.povedala v rozhovore pre TASR Parkanová k snímke o Anežke, mladej žene, ktorá si želá, aby mala so svojou rodinou i partnermi dobrý a pokojný vzťah. A to aj za cenu, že ona sama ustúpi a bude sa vyhýbať prípadným nedorozumeniam a sporom. Neuvedomuje si však, že onen pomyselný pokoj je len tichom pred búrkou, ktorá musí skôr či neskôr prísť.podčiarkla režisérka a scenáristka príbehu o základných situáciách, vzťahoch a emóciách, ktoré postretajú každého jedinca, sú mu dôverne blízke a známe.Novinkovému titulu predchádzal Parkanovej krátky študentský film z toku 2013, zachycujúci dievčenskú hrdinku a jej babičku. Celovečerné Chvilky rozprávajú o láske, bolesti, oddanosti, ale aj o nádeji, že človek dokáže svoje zranenia premeniť na silu. Parkanová vo filme citlivo zachytáva nástrahy rodinného života, ktorý komentuje s humorom, pochopením a nezvyčajne vyvinutým citom pre situácie.vysvetlila autorka filmu, ktorý divákom otvára tému, do akej miery sú pre nich vzťahy s blízkymi dôležité a ako v nich dokážu obstáť.Režisérka priznala, že absolvovala mnohé debaty s divákmi a je nesmierne rada, že jej film otvára ich srdcia:Parkanová si predstaviteľku Anežky vybrala bez kastingu.objasnila voľbu herečky na postavu mladej ženy, ktorá nevie vyjadriť svoje emócie a snaží sa udržať pokoj vo vzťahoch z blízkymi, a to i za cenu sebapotlačenia.Parkanová využila aj fakt, že Boková je hudobníčka a hrá na husle, podobne ako jej filmová protagonistka.poznamenala k herečke, ktorá takmer "nezlezie" z plátna.vyhlásila režisérka. Ďalej priznala, že Chvilky sú do istej miery autobiografický film: