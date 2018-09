Parkovaciu politiku by podľa J. Drobu malo spúšťať nové zastupiteľstvo

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) – Schválenie spustenia celomestskej parkovacej politiky v Bratislave tesne pred novembrovými komunálnymi voľbami, by bolo podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu najhoršie možné riešenie. Primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala preto vyzýva, aby opätovný návrh na spustenie regulácie parkovania stiahol z rokovania štvrtkového (27.9.) bratislavského mestského zastupiteľstva.Droba preferuje názor, že pred voľbami netreba v rámci parkovacej politiky radšej prijímať nič a počkať si až na nové mestské zastupiteľstvo.povedal. Regulácia parkovania, ktorú navrhuje spustiť súčasný primátor Nesrovnal, by podľa Drobu nemala byť prijímaná, lebo je okolo toho množstvo netransparentnosti a rozruchu.skonštatoval šéf BSK. Zároveň vyzval všetkých kandidátov na primátora Bratislavy, aby pred voľbami verejne prisľúbili, že sa v prípade zvolenia do funkcie budú parkovacej politike venovať ako svojej priorite.Kandidát na bratislavského primátora Václav Mika vníma snahu svojho protikandidáta a súčasného primátora Iva Nesrovnala presadiť pred voľbami v mestskom zastupiteľstve spustenie parkovacej politiky len ako politikárčenie, ktoré nijako nepomôže Bratislavčanom. Spustenie regulovaného parkovania je podľa Miku úlohou už pre nového primátora.povedal kandidát.Parkovacia politika v Bratislave platí od decembra 2016 zatiaľ len na papieri. Schválenie jej spustenia sa nedarí presadiť primátorovi v mestskom zastupiteľstve opakovane. Aby sa nové pravidlá parkovania v Bratislave stali realitou, je totiž potrebné prijať dodatok štatútu hlavného mesta. Voči nariadeniu o parkovaní podal prokurátor protest, mesto preto pristúpilo k novelizácii nariadenia, ktorú poslanci odsúhlasili. Nesrovnal opakovane žiada poslancov o schválenie spustenia parkovacej politiky, pretože je podľa neho potrebné zaviesť reguláciu v parkovaní v Bratislave. Dôvodom je čoraz viac áut a menej príležitostí na parkovanie. Kritikom pripravenej parkovacej politiky je najväčší poslanecký Bratislavský klub, ale aj niektorí poslanci z iných klubov. Magistrátu napríklad vyčítajú, že nie sú ešte vybudované záchytné parkoviská a na zavedenie regulácie v parkovaní nie je dostatočne pripravená ani MHD. Takúto parkovaciu politiku považujú len za novú daň.