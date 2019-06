Parkovanie v Bojniciach by mala mať na starosti mestská spoločnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Bojnice 4. júna (TASR) - Samospráva Bojníc už má k dispozícii projekt zavedenia parkovacieho systému v meste. Návrh riešenia statickej dopravy ešte môžu pripomienkovať obyvatelia mesta. Parkovanie by mala mať na základe rozhodnutia mestských poslancov na starosti spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) so 100-percentnou majetkovou účasťou mesta. Uznesenie ešte musí podpísať primátor František Tám.Komplexný návrh riešenia statickej dopravy v meste je zverejnený na internetovej stránke www.bojniceparking.sk.načrtol bojnický mestský poslanec Michal Lekýr.Parkovanie v Bojniciach by mala mať na starosti obchodná spoločnosť, ktorej 100-percentným vlastníkom bude mesto. Jej založenie schválila prevažná väčšina mestských poslancov na základe návrhu Lekýra. Okrem prevádzky parkovacieho systému má byť v predmete jej činnosti i vydávanie rezidentských kariet, údržba dopravného značenia, kosenie a údržba záchytných parkovísk. Primátor by mal na základe žiadosti zastupiteľstva vypracovať a predložiť návrh spoločenskej zmluvy spoločnosti na júnové zastupiteľstvo.Statickú dopravu by tak nemala mať na starosti príspevková organizácia mesta Technické služby.zdôvodnil Lekýr.Primátor ešte nie je rozhodnutý, či uznesenie o založení obchodnej spoločnosti podpíše.tvrdil.Prípadný zisk obchodnej spoločnosti chce časť mestských poslancov rozdeliť.priblížil mestský poslanec.Pripomienkovať návrh riešenia statickej dopravy môžu obyvatelia do konca augusta, po vyhodnotení pripomienok by v mesiacoch september a október mala samospráva zabezpečiť realizáciu dopravného značenia. Od 1. januára budúceho roka by sa mali registrovať vozidlá do systému, ten by mal byť v ostrej prevádzke od 1. marca 2020.