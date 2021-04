Parkovanie v centre Trnavy má byť výrazne drahšie, platiť sa však bude dať aj za kratší čas

Zvýhodnené parkovacie karty

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Trnava chystá výrazné zvýšenie poplatku za parkovanie v centre mesta. Vodiči zaplatia namiesto terajších 50 centov pri platbe v parkovacom automate alebo 60 centov pri SMS platbe po novom za hodinu parkovania v centre 1,20 eura až 1,60 eura podľa spôsobu platby.Nové všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní však umožní platiť nielen celé hodiny, ale aj kratšie časové úseky už od 15 minút.Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktorý zverejnila radnica. Ak ho Mestské zastupiteľstvo v Trnave koncom apríla schváli, platiť by malo od 1. augusta.K dispozícii budú aj rôzne druhy zvýhodnených parkovacích kariet. Ich cena sa bude líšiť podľa toho, či si kartu kupuje Trnavčan alebo návštevník mesta.Pre obyvateľov s trvalým pobytom je určená karta Trnavčan s cenou 400 eur na rok, pre ostatných je určená karta Trnava s cenou 600 eur na rok.Nové nariadenie umožní platiť za parkovanie nielen v parkovacom automate alebo prostredníctvom SMS ako doteraz, ale po novom aj cez mobilnú aplikáciu. Majitelia elektromobilov budú môcť parkovať za zvýhodnenú cenu 15 eur na rok.Trnava pripravuje aj prvú zónu s rezidentským parkovaním. Bude ňou malé Sídlisko Ľudmily Podjavorinskej, kde bude poplatok za parkovanie jedno euro na hodinu.Rezidenti s trvalým pobytom v zóne budú mať parkovaciu kartu za jedno euro na rok pre prvé auto a za 99 eur na rok pre druhé auto. Primátor Peter Bročka vysvetľuje, že obyvatelia tohto sídliska doplácajú na blízkosť centra mesta, futbalového štadióna a nákupného centra.„Prvá rezidentská zóna preto vznikne práve tu, spoplatnenie odfiltruje návštevníkov, ktorí tu parkujú zadarmo na úkor domácich. Tí budú po novom zvýhodnení tak, že si budú môcť vybaviť parkovaciu kartu na prvé auto za jedno euro,“ povedal Bročka.Sídlisko má len niečo viac ako 400 bytov, ak sa tu zvýhodnenie rezidentov osvedčí, radnica ho plánuje rozšíriť aj do ďalších častí mesta.Zmena pravidiel v parkovaní si vyžiada aj výmenu starých parkovacích automatov za nové s modernými funkciami.Radnica počíta aj s tým, že na posilnenie kontroly platenia parkovného zaobstará špeciálne monitorovacie vozidlo, ktoré bude skenovať evidenčné čísla zaparkovaných vozidiel a overovať platbu v elektronickej databáze.Mesto Trnava si organizovanie parkovania v jednotlivých zónach zabezpečuje vo vlastnej réžii, celý výnos z poplatkov za dočasné parkovanie tak ide do mestského rozpočtu.V ostatných rokov bol ročný príjem z parkovania v Trnave približne milión eur, vlani v súvislosti s pandémiou bol príjem nižší.