Parlament by už podľa Šimečku nemal zasadať a Kollár tvrdí, že poslanci predkladajú návrhy na hrane normálnosti

27.5.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) a europoslanec Michal Šimečka si myslí, že do Národnej rady SR bolo predložených množstvo návrhov, ktoré by zaťažili štátny rozpočet a taktiež množstvo predvolebných kampaňových uznesení.Ako ďalej uviedol v relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS , niekedy sa mu zdá lepšie, aby parlament v tomto volebnom období už nezasadal.„Je tam množstvo užitočných návrhov, ale každý ďalší rokovací deň, ktorý prebieha v takomto chaose, znižuje vážnosť a dôveryhodnosť národnej rady v očiach voličov a svojím spôsobom aj oslabuje vieru v demokraciu," dodal.Šimečka ďalej tvrdí, že novela zákona, ktorá má za cieľ zmenu paragrafu 363 je užitočná, avšak poznamenal, že takýto návrh by v parlamente neuspel, pretože sa ho už viackrát nepodarilo presadiť.Predseda Národnej rady SR Boris Kollár Sme rodina ) uviedol, že niektorí poslanci predkladajú do NR SR návrhy, ktoré sú na hrane normálnosti a sú vysoko populistické.Kollár zároveň na margo Šimečkových slov o nedôveryhodnosti slovenského parlamentu v relácii vyhlásil, že by bolo katastrofou, keby sme sa ľudí na Slovensku spýtali, akú dôveryhodnosť u nich má Európsky parlament Predseda PS doplnil, že na základe prieskumu má slovenský parlament 16 percent a europarlament 35 percent.