Parlament čaká posledná riadna schôdza aj mimoriadna k návrhu Smeru, v programe je približne dvesto bodov

Mimoriadna schôdza

Mediálna kampaň NATO

12.6.2023 (SITA.sk) - Parlament čaká posledná riadna schôdza tohto volebného obdobia. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) ju zvolal na utorok 13. júna o 13:00. V programe je približne 200 bodov. Viacerými návrhmi sa budú poslanci zaoberať opätovne, pretože ich vrátila prezidentka Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie.Vetovala napríklad novelu školského zákona, novelu Správneho súdneho poriadku či zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Pred parlament predstúpi aj vláda Ľudovíta Ódora, ktorá požiada o vyslovenie dôvery. Programové vyhlásenie predstavila vláda v pondelok.Na stredu 14. júna o 14:00 zvolal Kollár mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce opozičný Smer-SD schvaľovať uznesenie k septembrovým predčasným voľbám.Strana ním reaguje na tri veci - cestu skupiny predstaviteľov štátnych orgánov a mimovládnych organizácií do Bruselu, na informačnú a mediálnu kampaň NATO na Slovensku s názvom(Prečo na Ukrajine záleží, a tiež na bilbordovú kampaň veľvyslanectva USA.Parlament má podľa predloženého návrhu požiadať NATO, „aby skrytou mediálnou kampaňou nevstupovalo do súťaženia politických strán pred parlamentnými voľbami a rešpektovalo suverenitu a zvrchovanosť Slovenska“. Smer-SD chce, aby akúkoľvek informačnú kampaň na podporu členstva SR v NATO organizovala Severoatlantická aliancia až po konaní parlamentných volieb.Zároveň žiada Veľvyslanectvo USA na Slovensku, aby sa zdržalo akýchkoľvek zásahov do priebehu predvolebnej kampane na našom území a ukončilo „bilbordovú kampaň, ktorá je hrubým zásahom do vnútorných záležitostí SR“. Okrem poslancov Smeru-SD sa pod návrh podpísali aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu (Život-NS).