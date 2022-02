Parlament Čiernej Hory vyslovil nedôveru prosrbskej vládnej koalícii premiéra Zdravka Krivokapiča

V koalícii nastali spory

Patová politická situácia

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Prosrbská vládna koalícia v Čiernej Hore sa rozpadla. Tamojší parlament v piatkovom hlasovaní podporil návrh na vyslovenie nedôvery, ktorý predložil menšia koaličná strana.Poslanci sa vyslovili za pád vládneho kabinetu v pomere 43:11. Ostatní zákonodarcovia sa buď zdržali, alebo pred hlasovaním odišli z rokovacej sály.Vo vládnej koalícii pod vedením Zdravka Krivokapiča nastali v ostatnom období viaceré spory. Menšie strany neboli spokojné s tempom reforiem, ktoré sú potrebné pre integráciu Čiernej Hory do Európskej únie.Koaliční partneri sa tiež nevedeli zhodnúť v otázkach vplyvu srbskej populistickej administratívy a jej cirkvi na vnútorné záležitosti Čiernej Hory.Čiernohorci sú navyše hlboko rozdelení v otázke vstupu do EÚ alebo snahy o užšie vzťahy so susedným Srbskom a jeho spojencom - Ruskom.V snahe prelomiť patovú politickú situáciu preto podala menšia koaličná strana návrh na vyslovenie nedôvery a vytvorenie menšinovej vlády.