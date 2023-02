Parlament neprijal návrh tarabovcov, ktorým by poslanci prišli o mandát v prípade úspešného referenda o skrátení volebného odbobia

Pochybnosti a špekulácie

Neprešiel ani Suskov návrh

16.2.2023 (SITA.sk) - Dôvod zániku mandátu poslanca sa nerozšíri o prípad, ak sa v platnom celoštátnom referende rozhodne o skrátení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR . Parlament vo štvrtok neschválil novelu ústavného zákona.Predkladateľmi návrhu boli nezaradení poslanci Tomáš Taraba, Štefan Kuffa Filip Kuffa (všetci Život – Národná strana).„Je nesporné, že chýbajúca právna úprava vzbudzuje pochybnosti a vyvoláva špekulácie v radoch občanov a v radoch poslancov. Verejne sa dožadujú svojho mandátu prostredníctvom porušovania ich ľudských práv. Poslaním a cieľom poslanca v NR SR je zabrániť dvojtvárnosti právneho stavu a prijatím zmeny v zákone odstránia právnu neistotu vyvolávajúcu pochybnosti," tvrdia navrhovatelia.Úprava ústavného zákona mala nadobudnúť účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.Parlament zároveň neschválil pozmeňujúci návrh poslanca Borisa Suska Smer-SD ), ktorý požadoval doplniť, aby mandát poslanca zanikol aj na základe prijatého uznesenia Národnej rady SR o skrátení volebného obdobia NR SR.Zároveň žiadal, aby prebiehajúce volebné obdobie NR SR bolo možné skrátiť i referendom. „Navrhovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh spočíva predovšetkým v doplnení Ústavy SR o priamu možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR referendom," vysvetlil Susko.Pokiaľ by došlo ku skráteniu volebného obdobia NR SR, navrhovala sa zaradiť do Ústavy SR povinnosť predsedu NR SR vyhlásiť parlamentné voľby do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda.