Cieľom bolo zvýšiť transparentnosť

Neprešli aj ďalšie návrhy

180-dňová preklenovacia lehota

18.6.2024 (SITA.sk) - Parlament neschválil zverejňovanie evidencie záujemcov o sociálne služby či zvýšenie odpočítateľnej položky pre študentov a seniorov.Plénum poslancov Národnej rady SR v rámci utorkového hlasovania nepodporilo návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý predložili poslanci z klubu Progresívne Slovensko (PS) Tí od verejných poskytovateľov sociálnych služieb žiadali zverejňovať evidenciu žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby o ubytovacie miesto v zariadeniach prostredníctvom svojich webových stránok. Cieľom návrhu bolo zvýšiť súčasnú mieru transparentnosti pri obsadzovaní ubytovacích kapacít v rámci verejných zariadení sociálnych služieb.Parlament neschválil ani novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú tiež navrhli poslanci z PS Dávid Dej, Darina Luščíková Štefan Kišš . Novelou chceli zvýšiť odvodovú odpočítateľnú položku pre brigádujúcich študentov a dôchodcov.Po novom by sa výška odvodovej odpočítateľnej položky vypočítala ako 20 % z priemernej mzdy za predchádzajúci rok, od roku 2025 by to predstavovalo 2866 eur za rok, čo je mesačný nárast okolo 86 eur. Do druhého čítania neprešiel ani návrh o starobnom dôchodkovom sporení od poslancov zo Slobody a Solidarity (SaS) Opoziční poslanci sa snažili o vypustenie podmienky, že dôchodková správcovská spoločnosť musí svojou činnosťou zabezpečiť, aby do 18 mesiacov odo dňa, kedy začala vytvárať ňou spravované dôchodkové fondy, bol počet sporiteľov súčtom vo všetkých ňou spravovaných dôchodkových fondoch najmenej 50 tisíc osôb.Poslanci za SaS Marián Viskupič a Vladimír Ledecký tiež chceli zaviesť 180-dňovú preklenovaciu lehotu, počas ktorej by naďalej trvala registrácia zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni , aj keby už nezamestnával žiadneho zamestnanca.Zmena mala pomôcť najmä menším zamestnávateľom, ktorí striedavo zamestnávajú, a potom zase ukončujú pracovnoprávny vzťah s krátkodobými zamestnancami, napríklad s dohodármi. Ich novelu zákona o sociálnom poistení však parlament nechválil.