Parlament o interrupciách ešte nerozhodne, hlasovanie sa presúva na ďalšiu schôdzu

aktualizované 30. septembra 09:51



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2020 (Webnoviny.sk) -O novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá sa týka interrupcií, bude parlament hlasovať až na ďalšej schôdzi. V pléne to oznámil podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) po tom, ako Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) nebola dvakrát uznášaniaschopná.Pri hlasovaní o skrátení lehoty pre rozhodnutie o pozmeňujúcich návrhoch k novele opäť viacerí poslanci vytiahli kartičky z hlasovacieho zariadenia. Šeliga zároveň oznámil, že stredou 30. septembra sa skončila 12. schôdza parlamentu.V utorok neskoro večer nebola NR SR uznášaniaschopná štyrikrát. Hlasovanie o novele preto presunuli na stredajšie ráno. Rozprava k návrhu časti poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa začala pritom už v utorok 29. septembra dopoludnia. Do ústnej časti sa prihlásilo 12 poslancov, do písomnej viac ako 15.Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) v pléne počas rozpravy povedala, že podľa nej sa novela plánuje schváliť podvodným spôsobom. Plénum sa totiž uznieslo na tom, že v utorok bude trvať rokovací deň až do konca prerokovania a hlasovania o návrhu. Povedala, že to zníži kvórum, pretože v pléne zvyčajne večer býva menej poslancov.Novelou zákona o zdravotnej starostlivosti sa má termín „umelé prerušenie tehotenstva” zmeniť na „umelé ukončenie tehotenstva”. Žena má mať dlhší čas na premyslenie si umelého potratu, namiesto 48 hodín to bude 96 hodín.