Parlament o týždeň otvorí svoje brány, očakávajú sa tisíce ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 25. augusta (TASR) - Už o týždeň, 1. septembra, teda na Deň Ústavy SR, sa otvárajú brány parlamentu pre verejnosť. Stalo sa už tradíciou, že práve tento deň sa na hradnom kopci stretávajú tisíce ľudí, ktorí majú možnosť vidieť nielen priestory Národnej rady SR, ale aj Bratislavského hradu, ktoré sa otvárajú len raz do roka.Na tento deň je pripravená aj prezentácia pyrotechnikov, výbava zdravotníkov i špeciálnych jednotiek, ukážka zbraní, ale aj historických uniforiem. Predstavia sa aj služobné zvieratá, ktoré denne pomáhajú policajtom či záchranárom zachraňovať ľudské životy.uviedol predseda NR SR Andrej Danko (SNS).Brány NR SR a Bratislavského hradu sa počas Dňa otvorených dverí otvoria ráno od 9.30 hod. Parlament bude pre verejnosť otvorený do 17. hodiny a Bratislavský hrad do 18. hodiny.Parlamentné strany chystajú pre návštevníkov Dňa otvorených dverí (DOD) aj vlastný program. Ukážu im poslanecké kluby, chystajú atrakcie a chcú počúvať ich názory.uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.Svoje priestory sprístupní aj hnutie OĽaNO.priblížil hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Obyčajní sa tiež tešia na podnety ľudí a rozhovory s nimi.Pestrý program sľubuje aj SaS, ktorej poslanci budú ľuďom k dispozícii v parlamentnej knižnici, kde pre nich vymysleli rôzne atrakcie.opísala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.Do dňa otvorených dverí v parlamente sa zapojí aj hnutie Sme rodina.uviedlo tlačové oddelenie hnutia.K dispozícii ľuďom budú aj predstavitelia SNS. Jej predseda Andrej Danko ako šéf parlamentu pripravuje celodenný program aj v spolupráci s ministerstvami. Návštevníkov čaká prehliadka aktivít vojakov, policajtov, hasičov či záchranárov.