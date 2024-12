Parlament opäť nebol uznášaniaschopný a v pléne nechýbali iba „huliakovci“ – VIDEO

Prezentovalo sa iba 73 poslancov

Michelko: „Zaujímavé móresy“

Ferenčák volá po väčšej komunikácii

10.12.2024 (SITA.sk) - Parlament nebol opäť uznášaniaschopný pri prerokovávaní vládneho návrhu novely zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní a novely zákona o rokovacom poriadku NR SR v treťom čítaní.Pri hlasovaní sa dvakrát prezentovalo len 73 poslancov, Národná rada SR tak nebola uznášaniaschopná. Z koaličných poslancov na hlasovaní neboli prítomní traja nezaradení poslanci okolo Rudolfa Huliaka a traja poslanci strany Hlas-SD ( Ján Ferenčák Samuel Migaľ ). Roman Malatinec , tiež zo strany Hlas-SD , sa hlasovania nezúčastnil. Do návrhu sa formou pozmeňujúceho návrhu totiž dostala možnosť zastupovania povereného člena vlády iným členom vlády na zasadnutí Výboru NR SR pre európske záležitosti v prípade, ak sa člen vlády nemôže na rokovaní zúčastniť.Podľa poslanca Romana Michelka (nom. SNS) sa v strane Hlas-SD objavujú „zaujímavé móresy“. Dodal, že ako videl z reakcie podpredsedu parlamentu povereného vedením Národnej rady SR Petra Žigu (Hlas-SD) a ostatných, tak sú značne prekvapení.Tiež naznačoval možnosť vzniku frakcie alebo odchodu poslancov do iného klubu. „Najlepšie by bolo, keby jasne odkryli karty a povedali nám, čo chcú dosiahnuť a na akej strane sú. Takéto postavenie pred hotovú vec je troška divný spôsob práce,“ dodal Michelko.Poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) vysvetlil svoje rozhodnutie nehlasovať, keďže od začiatku nesúhlasil s pozmeňujúcim návrhom. Zdôraznil potrebu komunikácie a konzultácie takýchto návrhov v rámci koalície. „Ak nebude stiahnutý tento pozmeňujúci návrh, môj postoj sa nezmení,“ objasnil Ferenčák.Upozornil na potrebu viacej komunikovať pri predkladaní pozmeňujúcich návrhov, aby sa predišlo podobným situáciám. „My sme s koalíciou, koalícia má zmysel, treba však viacej komunikovať a hlavne pri predkladaní takýchto pozmeňujúcich návrhov, je potrebné aj ich odkonzultovať. Treba sa pýtať, aký to má dosah. Od začiatku som tvrdil, že tento pozmeňujúci návrh nepodporím. Pre mňa je toto principiálna vec. Ak nebude stiahnutý tento pozmeňujúci návrh, môj postoj sa nezmení,“ objasnil Ferenčák.