Parlament otvoril debatu k zákonu o pomoci tehotným ženám, Záborská si verí a s ostatnými bojuje dobrý boj

5.11.2021 (Webnoviny.sk) - Parlament odštartoval diskusiu k zákonu o pomoci tehotným ženám, ktorý predložila Anna Záborská (klub OĽaNO) spolu so skupinou vládnych poslancov.Liberálni poslanci hodnotia predložený návrh ako sťažovanie prístupu žien k interrupciám. Konzervatívci ho naopak vnímajú tak, že prináša sociálne opatrenia, ktoré majú pomôcť ženám donosiť plod v prípade, že zvažujú interrupciu.Predkladateľka Anna Záborská v piatok v rozprave povedala, že o jej návrhu sa v uplynulom období šírilo množstvo lží a falošných správ. V tejto chvíli je podľa nej zodpovednosť poslancov najväčšia „pred národom i pred Bohom“.„Dobrý boj bojujeme priatelia,“ uviedla poslankyňa. Parafrázovala vyjadrenia bývalého pápeža Jána Pavla II., keď povedala, aby sme sa nebáli a že je čas hlásať pravdu.Poslanec Peter Cmorej (SaS) sa vo svojom vystúpení odvolal okrem iného na list odborníkov v oblasti gynekológie a pôrodníctva. Podľa nich doteraz platný zákon o umelom prerušení tehotenstva si nevyžaduje úpravu a ak chcú poslanci pomôcť ženám pri nechcenom tehotenstve, bolo by lepšie zvážiť preventívne opatrenia, ako sú výchova k rodičovstvu či sexuálnej výchove.Poslanec spomenul, že Záborská sa naposledy venovala medicíne profesionálne ako lekárka pred 30-timi rokmi. „Išlo o krčné, ušné, nosné lekárstvo, čo je vzdialené od maternice,“ podotkol.Záborskej novela zákona počíta s tým, že zariadenie núdzového bývania budú môcť využívať aj tehotné matky po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú. Žena, ktorá sa rozhodne pre utajený pôrod, má dostávať nemocenské od 21. týždňa tehotenstva.Druhý lekársky posudok pred potratom bude dobrovoľný, nie povinný. Navrhovaný zákon zakazuje reklamu na „potrebu alebo dostupnosť“ umelého ukončenia tehotenstva a na služby alebo tovary ponúkané na účely výkonu potratov.Zákon počíta s predĺžením lehoty, dokedy si môže žena interrupciu rozmyslieť. V súčasnosti platí lehota 48 hodín. Predĺžiť by sa mala na 96 hodín. Záborská však aktuálne navrhuje, aby išlo o 72 hodín.