Parlament pokračuje v rozprave o programovom vyhlásení vlády, vystúpia ešte desiatky poslancov (naživo)

aktualizované 28. apríla 9:16



Naživo: Rokovanie parlamentu



Piatková rozprava

Poslanec Juraj Blanár (Smer-SD) v parlamentnej rozprave vytkol vládnemu programu, že je nekonkrétny, teda aj bez uvedenia termínov a údajov, ktoré by bolo možné následne skontrolovať.



Poslankyňa Katarína Hatráková (OĽaNO) ocenila, že vláda chce zlepšiť služby pre rodiny pri odstraňovaní dôsledkov rodinných kríz. Hatráková vystupovala pred plénom bez ochranného rúška. Poslanca Filipa Kuffu (Kotlebovci - ĽSNS) zarazilo, že poslankyňu na to nik neupozornil.



Blanár poukázal na okolnosti, počas ktorých sa rodil vládny program. Podľa neho by malo byť stanovené, kedy najneskôr má vláda predložiť svoj program do parlamentu, aby mali poslanci čas prečítať si ho. Ako ďalej povedal, vláda premiéra Matoviča dala program poslancom necelých 24 hodín pred začiatkom schôdze parlamentu.

Blanár poukázal na 121 strán

Blanár zároveň v diskusii poukázal na rozsah vládneho dokumentu, ktorý má 121 strán. „Keď chcem nahradiť kvalitu kvantitou, tak nasekám 121 strán,“ uviedol poslanec. Kritizoval, že hoci premiér Matovič pred voľbami hovoril, že sa nebudú rušiť sociálne opatrenia vlády napríklad o vlakoch zadarmo či trinástych dôchodkov, koalícia tieto sľuby do vládneho programu nedala.



Zdôraznil, že dohoda o vládnom programe sa zrejme rodila ťažko, lebo vládnu koalíciu v skutočnosti tvoria viac ako štyri strany. Spomenul, že na kandidačných listinách hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a strany Sloboda a solidarita (SaS) sú zástupcovia ďalších strán a v koalícii je tak v skutočnosti osem strán.

Šeliga kritizoval Mazureka

Poslankyňa Anna Zemanová (SaS) odmietla kritiku Smeru-SD, že na krytie cieľov vládneho programu nie sú finančné zdroje. Podľa nej Smer-SD „bez hanby“ predkladal zákony, ktoré neboli finančné zabezpečené. „Nehanbili ste sa predkladať opatrenia, ktorými ste urobili obrovské diery do štátneho rozpočtu. Toto je politika Smeru-SD,“ zdôraznila.



Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) sa pozastavil nad tým, ako sa vyjadroval poslanec Milan Mazurek (Kotlebovci-ĽSNS) o podpredsedníčke vlády Veronike Remišovej (Za ľudí), keď spochybňoval jej odbornosť. Podľa Šeligu Mazurek prednášal svoj prejav v emočnom vypätí a mal pocit, že bude potrebné poslancovi kotlebovcov „zavolať záchranku“.







Štvrtková rozprava

Stredajšia rozprava v parlamente

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (



Podľa podpredsedu pléna a bývalého premiéra Petra Pellegriniho (



Poslanci to uviedli v rozprave k PVV, o ktorom začali členovia zákonodarného orgánu rokovať dnes v poobedňajších hodinách. Prípadné schválenie PVV bude znamenať vyslovenie dôvery vláde, za ktoré musí hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých členov zákonodarného orgánu, teda najmenej 76 poslancov. Koaličné strany disponujú v pléne 95 mandátmi.

Pokusy o rozbitie koalície

Grendel v rozprave zdôraznil, že hlasovanie o dôvere má veľmi vážne následky, pretože ak vláda dôveru nezíska, prezidentka ju odvolá. Každý z poslancov by sa preto podľa jeho slov mal zamyslieť nad tým, aký signál voči verejnosti vyšlú.



„Pokusy o rozbitie našej koalície prídu, pretože niektorí ľudia budú veľmi nervózni. Som však presvedčený o tom, že to ustojíme,“ priblížil Grendel.



Rovnaké stanovisko zastáva aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (

Plno hesiel, ale občan sa nič nedozvie

Podpredsedovi pléna a bývalému premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) chýbajú v PVV širšie sociálne opatrenia, respektíve garancia, že sa nebudú rušiť tie súčasné.



„Po prečítaní programového vyhlásenia vlády si pripadám, ako by som sa nachádzal v paralelnom svete, kde neexistuje koronavírus, celý slovenský národ sa nebojí o svoje zdravie, občania chodia normálne do práce a kde funguje ekonomika, ako má,“ popísal Pellegrini. Poukázal na to, že na všetky sľuby, ktoré sú v PVV, nebude mať vláda financie. „Celé programové vyhlásenie je plné hesiel, ale z dokumentu sa občan vôbec nedozvie, čo a v akom termíne chce dosiahnuť a aké finančné prostriedky na to plánuje vláda vynaložiť,“ doplnil expremiér.



V sále nenachádzal predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO), ktorého zastupuje podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Kollár Matovičovu neprítomnosť ospravedlnil tým, že predseda vlády sa zúčastňuje na videohovore s premiérmi štátov Visegrádskej štvorky (V4).

Kotlebovci nevyslovia strane dôveru

Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) dúfal, že sa Matovič po skončení videohovoru do pléna vráti a bude prítomný, kým budú poslanci o PVV rokovať. Ku kritike sa pridal aj ďalší poslanec strany Smer-SD a jej podpredseda Peter Žiga, ktorý upozornil na to, že okrem premiéra sa v sále nenachádza aj päť ministrov.



„Je elementárnou slušnosťou, aby členovia vlády, ktorí sa uchádzajú o vyslovenie dôvery, boli prítomní v pléne. Čo majú také dôležité na práci, že tu nie sú?“ pýta sa Žiga. Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico na tlačových konferenciách avizoval, že strana programové vyhlásenie vlády nepodporí.



Dôveru vláde nevysloví ani druhá opozičná strana ĽSNS. Jej predseda Marian Kotleba v rozprave PVV vytkol predovšetkým časť, ktorej prioritou je naplniť záväzky Slovenska voči severoatlantickej aliancii NATO a Európskej únii (EÚ) ako aj to, že majú v pláne posilniť financovanie mimovládnych organizácií.



„Zaväzujete sa voči NATO a EÚ a nie voči občanom Slovenska. Na základe PVV, ktoré ste nám predložili, strana ĽSNS vláde dôveru nevysloví,“ dodal Kotleba.



