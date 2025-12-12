|
|
12. decembra 2025
Parlament prelomil Pellegriniho veto, za zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov hlasovalo 77 poslancov – VIDEO
Tagy: Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Úrad na ochranu oznamovateľov vládna koalícia
Poslanci koalície v piatok v parlamente prelomili veto prezidenta a zrušili
Zdieľať
12.12.2025 (SITA.sk) - Poslanci koalície v piatok v parlamente prelomili veto prezidenta a zrušili Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý nahradí od 1. januára 2026 nový úrad. Z 94 prítomných poslancov hlasovalo 77 za, 16 bolo proti, nikto sa nezdržal, jeden nehlasoval. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zároveň ukončil 43. schôdzu parlamentu, najbližšie Národná rada SR zasadne 27. januára 2026.
Počas toho, ako koalícia prelamovala veto prezidenta, opozícia spievala štátnu hymnu Nad Tatrou sa blýska, čím vyjadrovala svoj nesúhlas s týmto krokom. Opozičné strany Progresívne Slovensko, SaS, hnutie Slovensko a KDH sa opakovane vyjadrovali, že ide podľa nich o ďalší krok smerom k rozvratu právneho štátu. Štvrtkové nočné rokovanie nazvali "nocou mafie".
Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok 11. decembra rozhodol, že nepodpíše zákon z dielne ministerstva vnútra, ktorého cieľom je transformácia súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Ako v tejto súvislosti informovala kancelária hlavy štátu, absencia dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážne vecné pripomienky k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešené výhrady zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku viedli prezidenta k verdiktu vrátiť zákon ako celok parlamentu na opätovné prerokovanie.
"Som presvedčený, že svoje legitímne ciele môže vláda a vládna koalícia napĺňať aj bez porušovania legislatívnych pravidiel, bez možných porušení princípov právneho štátu a bez ohrozovania slovenských záujmov voči Európskej únii," uviedol Pellegrini. Podľa jeho názoru má súčasný ÚOO osobitný význam pri plnení podmienok v rámci Plánu obnovy, z ktorého Slovensko čerpá miliardy eur na projekty zlepšujúce život v regiónoch.
"Považujem za chybu, že národná rada neodstránila v procese prijímania zákona pochybnosti, či je výsledná norma v súlade so smernicami Európskej únie. Stále tak existujú oprávnené obavy z rizika pozastavenia časti európskych prostriedkov pre Slovensko," zdôraznil prezident, ktorý podľa vlastných slov vníma výhrady zo strany únie. Zároveň považuje za mimoriadne dôležité, aby Slovensko všetky pochybnosti dostatočne vysvetlilo bez možných sankcií.
Prezident takisto kritizoval celý proces prijímania danej legislatívnej normy počnúc zasadnutím vlády v sobotu, skráteným legislatívnym konaním i zdĺhavou diskusiou k nemu na pôde parlamentu. "Ľudia len veľmi ťažko pochopia, prečo v situácii, kedy je ich život čoraz náročnejší, je nevyhnutné dva týždne v parlamente riešiť zánik a následný vznik jedného úradu," domnieva sa Pellegrini.
Okrem toho uviedol aj vecné argumenty proti zrušeniu uvedeného úradu. "Vláda tvrdí, že jedným z dôvodov vzniku nového úradu s rozšírenou agendou je potreba jednotnej, účinnej a praktickej ochrany obetí trestných činov. Zákon však práve túto oblasť nerieši. Dokonca sa môže stať, že minimálne v počiatkoch pôsobenia nového úradu bude ochrana obetí niektorých trestných činov oslabená," upozornil prezident.
Podľa Pellegriniho nový úrad nebude mať na začiatku dostatok personálu ani finančných prostriedkov, pretože zákon nemyslí na to, aby z rezortu spravodlivosti presunul na nový úrad pracovníkov aj finančné prostriedky. "A tak sa môže stať, že práve prijatím schváleného zákona môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, čomu sa vláda podľa vlastného vyjadrenia snaží zabrániť," dodal prezident.
Koalícia sa s výhradami prezidenta nestotožnila. Predseda vlády Robert Fico prijal "s veľkou nespokojnosťou" informáciu o vetovaní zákona. "Prezident svojím rozhodnutím plne podporil nelegálnu činnosť orgánov činných v trestnom konaní v rokoch 2020 až 2023, kedy sa hrubo zneužívalo trestné právo proti vtedajšej opozícii," reagoval na veto hlavy štátu vo štvrtok Fico.
Strana Smer bude preto podľa neho zvažovať podporu Petra Pellegriniho v ďalších prezidentských voľbách. Podľa SNS vetoval zákon alibisticky bez toho, aby si ho dôsledne preštudoval. "Je nepredstaviteľné, aby prezident Slovenskej republiky, ktorý sa do svojej funkcie dostal s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS, takto potápal návrh z dielne politickej strany, ktorej je sám zakladateľom a zakladajúcim predsedom," uviedla strana vo svojom stanovisku.
Šéf národniarov Andrej Danko tiež povedal, že SNS nepodporí Pellegriniho v prípadnej ďalšej prezidentskej kandidatúre. Strana Hlas-SD v reakcii na postup prezidenta trvala na tom, že prijatá úprava je dôležitá, správna a potrebná. Podľa Hlasu rieši dlhoročné zlyhania v systéme ochrany oznamovateľov a prináša do neho poriadok, jasnú zodpovednosť a najmä spravodlivosť.
Zdroj: SITA.sk - Parlament prelomil Pellegriniho veto, za zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov hlasovalo 77 poslancov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Parlament prelomil Pellegriniho veto, za zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov hlasovalo 77 poslancov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
