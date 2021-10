Parlament prijal Žilinkovu správu, z vládnych strán ju nepodporili alebo sa zdržali viacerí z klubu SaS

Správa generálneho prokurátora

Daňové trestné činy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Parlament odsúhlasil správu generálneho prokurátora Maroša Žilinku o činnosti prokuratúry v roku 2020. Za jej prijatie bolo 97 poslancov zo 116 prítomných. Z vládnych strán viacerí členovia klubu Sloboda a Solidarita (SaS) správu nepodporili alebo sa zdržali. Za bol len poslanec Marek Hattas Do trestných registrov podľa výročnej správy pribudlo 57 244 nových trestných vecí, čo predstavuje oproti roku 2019 pokles o 6,5 percenta. Najviac trestných vecí sa opätovne zaznamenalo v územnom obvode Krajskej prokuratúry Bratislava s podielom 17,2 percenta.V správe sa uvádza, že minulý rok bolo súdmi na území SR odsúdených 23 218 osôb, oslobodených bolo 626 osôb. V roku 2019 bolo odsúdených 26 227 osôb. Tiež klesol počet obžalovaných. V roku 2020 bolo obžalovaných 26 206 osôb a v roku 2019 ich bolo 27 443.Generálny prokurátor pre neopodstatnenosť odložil 158 podnetov a podal šesť dovolaní, všetky v neprospech obvineného. Najvyšší súd do konca roku 2020 vyhovel trom dovolaniam a jedno dovolanie odmietol. V ostatných prípadoch do konca roku 2020 nebolo rozhodnuté.Ako sa uvádza v správe, dovolania podané generálnym prokurátorom sa opierajú predovšetkým o zákonné dôvody, ak je rozhodnutie založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo ak bol uložený trest mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby alebo bol uložený taký druh trestu, ktorý zákon za prejednávaný trestný čin nepripúšťa.Pri daňových trestných činoch sa vlani, rovnako ako v roku 2019, najčastejšie vyskytoval trestný čin nezaplatenia dane a poistného. V roku 2020 došlo k poklesu celkového počtu obvinených a obžalovaných osôb z daňových trestných činov, ale aj odsúdených. Trestne stíhaných bolo 1044 osôb. Odsúdených za daňové trestné činy bolo 664 osôb. Rezort financií pridelil prokuratúre na jej činnosť 113 790 569 eur. Rozpočtovými opatreniami ministerstva financií bol tento limit v priebehu roka upravený na 114 694 261 eur.