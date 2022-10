Parlament rokuje o partnerskom spolužití, návrh zavádza pojmy spolužijúci partner a spolužijúca partnerka (naživo)

Partnerské spolužitie by v prípade schválenia návrhu vzniklo formou notárskej zápisnice a zaniklo buď rovnakou formou, alebo vstupom do manželstva či smrťou. Predpokladom na spôsobilosť pre partnerské spolužitie je podľa návrhu plnoletosť, partneri nemôžu byť manželia ani pokrvní príbuzní.Nevytvára sa ním plnohodnotné životné partnerstvo, ale upravujú sa majetkové práva a niektoré životné situácie. Ide napríklad o sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie, zavedenie bezpodielového spoluvlastníctva, zaradenie partnerov do prvej dedičskej skupiny, sprevádzanie k lekárovi, nárok na ošetrovné, plnenie z poistného po smrti poisteného partnera, poukazovanie dávky na účet inej osoby na žiadosť poberateľa dávky či jednorazové odškodnenie v prípade smrti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.