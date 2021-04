Parlament sa bude zaoberať programovým vyhlásením koncom apríla, zmeny sú podľa Hegera minimálne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.4.2021 (Webnoviny.sk) - Programové vyhlásenie vlády bude predložené na jej rokovaní v stredu 28. apríla. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ). Následne plánuje vláda predložiť dokument Národnej rade SR (NR SR) na schôdzi, ktorá sa uskutoční v piatok 30. apríla. Podľa Hegera budú poslancom NR SR dva dni na jeho preštudovanie stačiť.Zmeny oproti predošlému vládnemu programu budú podľa Hegera minimálne. „My nepotrebujeme teraz celé programové vyhlásenie prekopávať. Ak by sme aj chceli priniesť nejakú ďalšiu vec, je to o politickom rokovaní a nepotrebujeme teraz vyvíjať úsilie na samotný dokument programového vyhlásenia vlády, ale skôr potom už na konkrétne riešenia,“ povedal Heger.