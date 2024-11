Parlament schválil novelu infozákona, sprísňuje podmienky a umožňuje úradom požadovať poplatky

7.11.2024 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady SR schválili 79 hlasmi novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám , ktorú do parlamentu predložili poslanci z klubu Slovenskej národnej strany spolu s nezaradeným poslancom Rudolfom Huliakom . Novela zákona umožňuje povinným osobám požadovať úhradu nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií. Ako uviedli predkladatelia novely zákona, tento krok by mal prispieť k efektívnemu riadeniu procesu poskytovania informácií a zníženiu administratívnej záťaže."Úprava zákona zavádza mechanizmus, ktorý pomôže verejnej správe riadiť náklady spojené s vyhľadávaním a poskytovaním informácií," konštatovali predkladatelia novely. Mechanizmus má chrániť povinné osoby pred zneužívaním práva na informácie formou nadmerných žiadostí, ktoré výrazne zaťažujú administratívne kapacity."Povinné osoby (verejná správa) sú v súvislosti s poskytovaním informácií oprávnené požadovať úhradu nákladov vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Povinná osoba môže požadovať aj úhradu účelne vynaložených nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií žiadané prostredníctvom jednej alebo viacerých žiadostí podaných tým istým žiadateľom v priebehu 30 dní. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba," uvádza sa v novele.Návrh reaguje na dlhotrvajúce problémy spojené so zahlcovaním povinných osôb žiadosťami, ktoré si vyžadujú rozsiahle vyhľadávanie informácií. "Poskytnutie informácie je podmienené zaplatením úhrady požadovanej povinnou osobou. Ak žiadateľ do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia výšky požadovanej úhrady túto úhradu nezaplatí, povinná osoba žiadosť odloží," stojí v zákone.Priblíženie k pozitívnej praxi v Českej republike naznačuje, že obdobná zákonná úprava môže efektívne eliminovať zneužívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zavedenie úhrady nákladov sa očakáva ako nástroj na zlepšenie udržateľnosti a efektívnosti systému poskytovania informácií, pričom vplyv na rozpočet verejnej správy bude mierny. Zákon nadobudne účinnosť 1. decembra 2024.